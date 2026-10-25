Пожарное депо с вертолётной площадкой открыли в Акмолинской области
Новая пожарно-спасательная база в Акмолинской области будет обслуживать восемь населённых пунктов с населением около 30 тысяч человек.
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В селе Коянды Акмолинской области открыли новое пожарное депо с вертолётной площадкой. Ввод объекта в работу ознаменовал завершение первого этапа создания современной пожарно-спасательной базы.
Старт работе подразделения дал министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов. Депо построили из быстровозводимых конструкций за счёт средств Фонда казахстанских спасателей. Оно рассчитано на шесть единиц техники и будет обеспечивать противопожарную защиту восьми населённых пунктов, где проживают около 30 тысяч человек.
На территории комплекса оборудовали вертолётную площадку для привлечения спасательной авиации при чрезвычайных ситуациях. В здании предусмотрены помещения для дежурных караулов, учебный класс, кухня, спальные комнаты и помещение для психологической разгрузки. Также на территории обустроили зоны отдыха с фонтанами, беседкой, площадкой для барбекю и скульптурами лошадей.
Во время церемонии министр ознакомился с оснащением депо и условиями службы пожарных. За вклад в строительство объекта отметили представителей местных исполнительных органов, бизнеса, сотрудников МЧС и жителей села. Символические ключи от новой пожарной части Мурат Муханов вручил начальнику ПЧ-33 Султану Такишеву.
Новая пожарная часть уже приступает к работе. Её открытие позволит приблизить пожарно-спасательные подразделения к жителям Коянды и соседних сёл, что должно способствовать более оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации.
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