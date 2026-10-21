Пожары в Алматы, Астане и области Абай: четыре человека попали в больницу

В Алматы в микрорайоне Айгерим-1 загорелась крыша двухэтажного здания. Огонь охватил ее целиком и мог перекинуться на соседние жилые дома, но пожарные его остановили. Медики доставили в больницу четырех человек. В Астане горело кафе на проспекте Туран, а в области Абай больше 100 человек тушат горящий камыш.

Крыша рухнула во время тушения

Пожар случился на улице Пригородной в Алатауском районе Алматы. Первые пожарные подразделения приехали через 7 минут, но крыша к этому времени уже горела по всей площади.

Огонь быстро бежал по деревянной обрешетке под металлочерепицей. Возникла угроза, что пламя перекинется на соседние дома, но пожарные этого не допустили.

Во время тушения крыша обрушилась. Пожар ликвидировали на площади 180 квадратных метров.

Четверых человек забрали в больницу, сейчас они под наблюдением врачей. Причину пожара выясняют.

Загорелась вытяжка в кафе

В Астане в районе Нура на проспекте Туран загорелось отдельно стоящее кафе. Огонь охватил вытяжную систему, обшивку и наружную стену здания.

Пожар потушили на площади 25 квадратных метров. Никто не пострадал, причину возгорания устанавливают.

Камыш высотой в три метра

В Маканчинском районе области Абай горят сухая трава и камыш на заболоченном участке Узынбулак Кабанбайского сельского округа, в 22 км от села Кабанбай.

Тушить огонь мешают сильный ветер, болото и высокий камыш, местами он достигает трех метров.

На месте работают спасатели ДЧС областей Абай и Жетысу, пожарные посты «Ауыл құтқарушылары» и местные власти. Всего больше 100 человек и около 30 единиц техники.

Поселкам огонь не угрожает. Тушение продолжается, ситуацию контролирует МЧС.