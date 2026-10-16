Позвонил и сообщил о бомбе в здании полиции: в Алматы задержали 56-летнего мужчину

56-летний житель Алматы позвонил и сообщил, что в здании Алмалинского районного управления полиции заложена бомба. На место сразу приехали спецслужбы, но взрывчатки не нашли. Автора звонка быстро вычислили и задержали. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Специалисты проверили здание управления и территорию вокруг. Ни взрывчатки, ни взрывных устройств, ни боеприпасов, ни других подозрительных предметов там не оказалось, сообщили в Департаменте полиции Алматы.

Пока шла проверка, полицейские искали того, кто позвонил. Им оказался 56-летний мужчина, который признался, что солгал намеренно.

«В ходе досудебного расследования сотрудники нашего управления установили человека, отправившего сообщение. Он оказался 56-летним мужчиной. Он признался, что намеренно сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в здании полиции, хотя на самом деле никакой бомбы не было. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело», — рассказал начальник Алмалинского районного управления полиции Максат Пшан.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма по статье 273 Уголовного кодекса грозит штраф до 5 тысяч МРП, исправительные работы в том же размере, ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Есть и статья 274 о распространении заведомо ложной информации, которая может нарушить общественный порядок или нанести серьезный вред людям, организациям, обществу или государству. За это грозит штраф до тысячи МРП, исправительные работы, до 400 часов общественных работ, ограничение или лишение свободы на срок до года. Если ложь распространяли через СМИ, телекоммуникационные сети или онлайн-платформы, наказание вырастает до штрафа в 3 тысячи МРП или до трех лет ограничения или лишения свободы.

По какой именно статье и части будут квалифицировать действия мужчины, зависит от обстоятельств дела.

В полиции напоминают, что за одной фразой о бомбе следуют работа экстренных служб, эвакуация людей, проверка зданий и уголовное дело. Расследование продолжается.