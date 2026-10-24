Праздничные концерты ко Дню Республики стартовали в Астане

Сразу на нескольких локациях столицы начались праздничные концертные программы, посвященные ко Дню Республики. Сегодня концерты под открытым небом проходят на площадках во всех шести районах Астаны.

В районе Алматы праздничный концерт начался в жилом массиве «Железнодорожный». В программе - выступления Лукпана Жолдасова, Меруерт Бакыт, Ералы Канжыгалы, трио «Алтын», дуэта «Айша бибі» и трио «DiEra».

В 15:00 праздничная программа продолжится в парке «Жастар». Здесь выступят Дидар Мансур, трио «Айлин», Медет Шайкелов, группа «Астана», Парасат Отан и трио «Алтын».

В районе Байконыр концерт проходит в жилом массиве «Өндіріс». В программе заявлены Фарида Жолдасова, Бауыржан Исаев, Мадина Исламова, Акимхан и Акбота, Даниал Ахметов и трио «Айлин».

В 15:00 концерт начнется в парке «Ататюрк» с участием Мадины Исламовой, Аяна Жаймагамбетова, дуэта «Айша бибі», DOS, трио «Алтын» и Мади Кадырова.

В районе Есиль праздничный концерт состоится в 15:00 в жилом массиве «Бағыстан». Перед зрителями выступят Алтыншаш Мукатаева, Фарида Жолдасова, Бауыржан Исаев, трио «DiEra», дуэт «Белес» и трио «Айлин».

В районе Нура в 12:00 праздничная программа началась в сквере «Айғыржал» жилого массива «Үркер». В числе участников - Турар Толеутай, Айгуль Иманбаева, Дидар Абдыхалык, дуэт «Жарық», Аян Жаймагамбетов и трио «Qazaq Voice».

В 15:00 концерт пройдет в жилом массиве «Жағалау». В программе - выступления Нурбола Балапанова, дуэта Медета Салыкова и Клары Толенбаевой, трио «Еркем», Турара Толеутая, Меруерт Бакыт и Аяна Жаймагамбетова.

В районе Сарайшык мероприятие проходит в жилом массиве «Промышленный». Перед зрителями выступят дуэт Медета Салыкова и Клары Толенбаевой, Алтыншаш Мукатаева, Нурбол Балапанов, трио «DiEra», Ералы Канжыгалы и трио «Алтын».

В 15:00 праздничная программа продолжится в микрорайоне «Отау». Здесь выступят Даниал Ахметов, Айгуль Иманбаева, Акимхан и Акбота, трио «Qazaq Voice», Дидар Абдыхалык и дуэт «Жарық».

В районе Сарыарка концерт начался на площадке Государственного театра танца «Наз» в жилом массиве «Коктал-1». Участие в нем принимают такие исполнители, как Аян Жаймагамбетов, Зарина Омарова, Парасат Отан, трио «Еркем», Турар Толеутай и группа «Астана».

Одновременно праздничная программа стартовала в сквере «Қорғалжын» жилого массива «Коктал-2». Среди заявленных артистов - Мади Кадыров, Медет Шайкелов, Дидар Мансур, Бауыржан Исаев, трио «Айлин» и дуэт «Белес».

В 15:00 концерт состоится на Городской площади. Перед зрителями выступят DOS, Лукпан Жолдасов, Зарина Омарова, Ералы Канжыгалы, трио «DiEra» и Турар Толеутай.

Напомним, ко Дню Республики в столице проводится более 120 культурно-массовых, познавательных, образовательных, спортивных, экологических и социальных мероприятий. Для жителей и гостей Астаны организуют праздничные концерты, выставки, спектакли, тематические встречи, конкурсы, спортивные соревнования и акции. Кроме того, к национальному празднику приурочено открытие новых объектов.