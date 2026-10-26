Праздничный концерт под открытым небом прошел в Алматы ко Дню Республики
На площади Абая выступили казахстанские исполнители и творческие коллективы.
26 Октября 2026, 17:18
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26 Октября 2026, 17:1826 Октября 2026, 17:18
77Фото: Акимат города Алматы
В Алматы на площади Абая состоялся праздничный концерт под открытым небом, посвященный Дню Республики. Мероприятие организовал городской акимат.
В концертной программе приняли участие известные казахстанские исполнители, представители традиционного искусства и творческие коллективы.
Для зрителей прозвучали патриотические песни и музыкальные произведения, посвященные Казахстану, его истории и независимости.
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