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Праздничный концерт под открытым небом прошел в Алматы ко Дню Республики

На площади Абая выступили казахстанские исполнители и творческие коллективы.

26 Октября 2026, 17:18
АВТОР
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Акимат города Алматы 26 Октября 2026, 17:18
26 Октября 2026, 17:18
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Фото: Акимат города Алматы

В Алматы на площади Абая состоялся праздничный концерт под открытым небом, посвященный Дню Республики. Мероприятие организовал городской акимат.

В концертной программе приняли участие известные казахстанские исполнители, представители традиционного искусства и творческие коллективы.

Для зрителей прозвучали патриотические песни и музыкальные произведения, посвященные Казахстану, его истории и независимости.

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