Праздничный концерт под открытым небом прошел в Алматы ко Дню Республики

В Алматы на площади Абая состоялся праздничный концерт под открытым небом, посвященный Дню Республики. Мероприятие организовал городской акимат.

В концертной программе приняли участие известные казахстанские исполнители, представители традиционного искусства и творческие коллективы.

Для зрителей прозвучали патриотические песни и музыкальные произведения, посвященные Казахстану, его истории и независимости.