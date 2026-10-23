Предприятия Павлодарской области наказали

В Павлодарской области два промышленных предприятия оштрафовали за экологические нарушения. На одном из участков обнаружили скопление отходов угольной электростанции, а в другом случае предприятие превысило допустимые нормы выбросов в атмосферу. Общая сумма взысканий превысила 72 млн тенге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Нарушения на территории Экибастузского региона выявили во время мониторинга, который провела природоохранная прокуратура.

Выяснилось, что рядом с магистральным трубопроводом гидрозолоудаления Экибастузской ГРЭС-1 скопились золошлаковые отходы – остатки, образующиеся при сжигании угля.

Причиной стала утечка смеси воды и отходов из системы гидрозолоудаления. В результате загрязняющие материалы попали на участок земли за пределами специально отведённой территории.

После вмешательства прокуратуры департамент экологии составил административный материал в отношении ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова».

Экибастузский городской суд назначил предприятию штраф в размере 500 месячных расчётных показателей.

Ещё одно нарушение касалось загрязнения воздуха. Другое промышленное предприятие допустило выбросы сверх установленных нормативов. За это его оштрафовали примерно на 70 млн тенге.

В прокуратуре сообщили, что оба судебных решения уже вступили в законную силу, а предприятия полностью оплатили штрафы.