Председатель КСК продавал землю жильцов в Алматы: его отправили в тюрьму на 5 лет

Земельные участки принадлежали жителям микрорайона Аксай-1А в Алматы, но распоряжался ими председатель кооператива собственников квартир. Он незаконно продавал общую землю, пока ситуацией не заинтересовалась прокуратура. Теперь бывший руководитель КСК «Школьник» получил пять лет лишения свободы, передаёт BAQ.KZ.

История произошла в микрорайоне Аксай-1А, где земельные участки находились в общей долевой собственности жителей. По данным прокуратуры Алматы, председатель кооператива незаконно реализовывал эту землю.

Ситуация вызвала напряжённость среди населения. После анализа поступившей информации прокуратура начала досудебное расследование.

17 августа 2026 года суд признал бывшего председателя КСК «Школьник» виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Казахстана, предусматривающей ответственность за мошенничество. Ему назначили пять лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

На судебное разбирательство пригласили председателей других проблемных объединений собственников имущества и кооперативов собственников квартир. По информации прокуратуры, открытый процесс организовали, чтобы предупредить подобные нарушения.

После вмешательства надзорного органа удалось защитить права более 15 тысяч жителей микрорайона Аксай-1А.

При этом за пределами официального сообщения остались подробности самих сделок. Сколько участков успел продать бывший председатель, кто их приобрёл, какую сумму он получил и что произошло с проданной землёй, прокуратура не уточнила.