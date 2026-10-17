Пресс-секретарь Белого дома уволилась после первого брифинга

Кэти Закария покидает должность пресс-секретаря Белого дома спустя несколько дней после назначения. После первого брифинга она столкнулась с критикой СМИ, а президент США Дональд Трамп публично предложил ей подумать, стоит ли продолжать работу.

Закария приступила к обязанностям в понедельник. Её первый официальный брифинг во вторник продлился менее 15 минут: за это время она ответила всего на три вопроса журналистов. Кроме того, в СМИ возникли вопросы к её юридической квалификации. Трамп представил Закарию как адвоката, однако журналисты выяснили, что она не имеет лицензии на адвокатскую деятельность ни в одном штате США. В четверг Закария признала, что не сдала экзамен для получения лицензии.

Я сказал: “Кэти, знаешь, тебе необязательно этим заниматься, если ты не хочешь. На твоём месте я бы ещё раз подумал”, — рассказал Трамп журналистам в пятницу.

Вскоре Белый дом подтвердил BBC, что Закария переходит на другую должность. Чем она будет заниматься дальше и когда перестанет исполнять обязанности пресс-секретаря, пока не сообщается. Закария стала шестым пресс-секретарём Трампа за два президентских срока. Она сменила Кэролайн Левитт, которая ушла в декретный отпуск.

До назначения Закария выступала политическим комментатором на консервативных телеканалах Newsmax и Fox News. Также она непродолжительное время работала пресс-секретарём Министерства внутренней безопасности США и советником по коммуникациям социальной сети Трампа Truth Social. В пятницу Трамп назвал Закарию преданной сторонницей движения MAGA и подчеркнул, что она всегда поддерживала его.