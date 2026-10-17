Пресс-секретарь Белого дома уволилась после первого брифинга
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кэти Закария покидает должность пресс-секретаря Белого дома спустя несколько дней после назначения. После первого брифинга она столкнулась с критикой СМИ, а президент США Дональд Трамп публично предложил ей подумать, стоит ли продолжать работу.
Закария приступила к обязанностям в понедельник. Её первый официальный брифинг во вторник продлился менее 15 минут: за это время она ответила всего на три вопроса журналистов. Кроме того, в СМИ возникли вопросы к её юридической квалификации. Трамп представил Закарию как адвоката, однако журналисты выяснили, что она не имеет лицензии на адвокатскую деятельность ни в одном штате США. В четверг Закария признала, что не сдала экзамен для получения лицензии.
Я сказал: “Кэти, знаешь, тебе необязательно этим заниматься, если ты не хочешь. На твоём месте я бы ещё раз подумал”, — рассказал Трамп журналистам в пятницу.
Вскоре Белый дом подтвердил BBC, что Закария переходит на другую должность. Чем она будет заниматься дальше и когда перестанет исполнять обязанности пресс-секретаря, пока не сообщается. Закария стала шестым пресс-секретарём Трампа за два президентских срока. Она сменила Кэролайн Левитт, которая ушла в декретный отпуск.
До назначения Закария выступала политическим комментатором на консервативных телеканалах Newsmax и Fox News. Также она непродолжительное время работала пресс-секретарём Министерства внутренней безопасности США и советником по коммуникациям социальной сети Трампа Truth Social. В пятницу Трамп назвал Закарию преданной сторонницей движения MAGA и подчеркнул, что она всегда поддерживала его.
Самое читаемое
- В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 3,4
- Газоперерабатывающий завод на Карачаганаке запустят в 2031 году
- В Астане для охраны общественного порядка задействовали роботов-собак с искусственным интеллектом
- Пятерых моряков спасли с загоревшегося танкера в Чёрном море
- Когда откроется курорт Кок-Жайлау и сколько туристов он примет?