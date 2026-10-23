Преступность на улицах снизилась на 20%: что помогает обеспечивать порядок

В Казахстане меняют подход к обеспечению правопорядка: вместо борьбы только с последствиями преступлений всё больше внимания уделяют их предупреждению. Для этого используют цифровые технологии, развивают бесплатную юридическую помощь и запускают проекты по защите детей и подростков. По данным Генеральной прокуратуры, за девять месяцев 2026 года преступность в стране снизилась на 14,6%, в общественных местах – на 22%, а на улицах – на 20%, передаёт BAQ.KZ.

По данным ведомства, за девять месяцев 2026 года общая преступность в Казахстане снизилась на 14,6%. Число преступлений в общественных местах сократилось на 22%, на улицах – на 20%. Отдельно отмечается снижение подростковой преступности на 7%.

В Генпрокуратуре связывают развитие профилактической работы с принципом «Закон и Порядок», который Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил одним из основных ориентиров государственной политики.

Юридическая помощь стала ближе к людям

Одним из направлений работы стали новые форматы общения государственных органов с населением.

По всей стране проходят «Правовые аптеки» – мобильные консультационные площадки, где граждане могут напрямую обратиться к прокурорам и представителям госорганов. Такие встречи организуют в общественных местах, чтобы людям было проще получить разъяснения по конкретным жизненным ситуациям.

Ещё один формат – республиканская акция «Народный юрист». Она объединила адвокатов, нотариусов, практикующих юристов и представителей государственных органов. Бесплатную правовую помощь оказывали более чем в 250 городах и населённых пунктах.

Всего с начала 2026 года в рамках инициативы «Закон и Порядок» государственные органы провели около 2,5 тысячи мероприятий и социальных проектов.

От наказания – к предупреждению преступлений

В Генеральной прокуратуре отмечают, что профилактика всё чаще строится вокруг конкретных проблемных мест и ситуаций.

Так, проект «Айқын нәтиже», который реализуют совместно с акиматами и полицией, предусматривает работу по отдельным адресам и объектам. В местах, где существуют риски правонарушений, устанавливают освещение и камеры видеонаблюдения, принимают меры против незаконной продажи алкоголя, убирают наркограффити и заброшенные объекты.

По данным Генпрокуратуры, за девять месяцев текущего года преступность в стране снизилась на 14,6%, в общественных местах – на 22%, а на улицах – на 20%.

При этом ведомство приводит эти показатели как результаты общей работы по профилактике. Отдельная оценка влияния каждого проекта на снижение преступности не представлена.

Как меняется профилактика среди подростков

Особое внимание уделяется работе со школьниками и студентами.

В рамках проекта «Саналы ұрпақ», который Генпрокуратура реализует совместно с министерствами просвещения и внутренних дел, создаётся цифровая профилактическая карта. Она должна помогать специалистам выявлять несовершеннолетних, которым требуется дополнительное внимание, и организовывать адресную помощь.

С начала года в стране провели около 15 тысяч профилактических рейдов. Более 3,5 тысячи несовершеннолетних поставили на профилактический учёт. По данным ведомства, подростковая преступность снизилась на 7%.

В Талгарском районе Алматинской области действует проект «Тәлімгер». Здесь 13 ветеранов прокуратуры и органов внутренних дел стали наставниками школьников и студентов.

За 36 интерактивных занятий они охватили около восьми тысяч молодых людей. Участникам на жизненных примерах объясняли последствия противоправных поступков.

В Генпрокуратуре сообщили, что в учебных заведениях, участвовавших в проекте, количество уголовных правонарушений сократилось с восьми до нуля, а административных – на 35%.

Искусственный интеллект и цифровые инструменты для защиты детей

В регионах начали использовать и новые технологии профилактики.

В Западно-Казахстанской области и Шымкенте действует проект «Цветной маршрут». С помощью искусственного интеллекта специалисты пытаются выявлять признаки эмоционального неблагополучия у детей, чтобы при необходимости подключить родителей, педагогов и психологов.

В Кызылординской области цифровая платформа Adal Bala помогает школьникам изучать основы права и цифровой безопасности через анимационные ролики, задания и тесты.

В Алматы через электронный дневник Bilim Class распространяют интерактивные материалы о правилах поведения и ответственности. По информации Генпрокуратуры, такой контент доступен более чем трём миллионам школьников.

Ещё одна инициатива – Sim Kids, которую реализуют совместно с Tele2/Altel. В рамках проекта по профилактике детского суицида более 75 тысяч пользователей получили SIM-карты с защитой от вредоносного контента.

В Атырауской области в 235 школах действует «5-минутка ценностей»: первые минуты занятий посвящают уважению, честности, дисциплине и ответственности.

Кроме того, в образовательных учреждениях страны открыли более 40 клубов и пространств будущих прокуроров, где учащиеся могут знакомиться с юридическими профессиями и основами законодательства.

Что изменилось в подходе государства

За последние годы профилактика правонарушений стала включать не только полицейские проверки и разъяснения законодательства, но и работу с семьями, школами, общественными пространствами и цифровой средой.

В Генеральной прокуратуре подчёркивают, что главная задача таких инициатив – выявлять причины возможных правонарушений и устранять их до того, как произойдёт преступление.

При этом соблюдение закона, по позиции ведомства, зависит не только от государственных органов, но и от повседневного поведения самих граждан – на дорогах, в общественных местах, семье и коллективе.