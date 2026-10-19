«Превратить Казахстан в большую стройку»: готова ли строительная отрасль к масштабным планам?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости превратить страну в масштабную строительную площадку, уделив особое внимание социальным объектам. Между тем, несмотря на рост объемов строительных работ, в Казахстане замедляются темпы ввода жилья, а часть строительных материалов по-прежнему приходится закупать за рубежом. Насколько отрасль готова к реализации новых проектов и какие факторы могут повлиять на их стоимость и сроки, разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Казахстан должен стать большой строительной площадкой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах депутатов Курултая, заявил о масштабных планах по развитию строительной инфраструктуры страны.

«Казахстан должен превратиться в большую строительную площадку. В каждом областном центре, районах и городах будут реализовываться крупные строительные проекты. Будут построены поликлиники, детские реабилитационные центры и другие социальные объекты», – заявил Президент.

По его словам, в Астане также планируется строительство нового моста, Дворца домбры и Центра исследования водных ресурсов. Глава государства допустил использование средств Национального фонда для финансирования социально значимых проектов.

Реализация этих планов предполагает увеличение объемов строительства не только жилья, но и социальных учреждений, транспортной и инженерной инфраструктуры. Однако последние статистические данные свидетельствуют о замедлении темпов роста строительных работ.

Строительство растет, но темпы замедляются

По данным Бюро национальной статистики, в январе–сентябре 2026 года объем строительных работ в Казахстане достиг 7,8 трлн тенге, увеличившись на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения, по итогам января–июля рост составлял 15,3%, а января–августа – 15,6%. Таким образом, в сентябре накопленный темп роста снизился на 4,1 процентного пункта.

При этом четверть всех строительных работ приходится на автомобильные и железные дороги, а также метро. Еще 21,5% занимают нежилые здания и 12,6% – жилые дома. Основной объем работ, или 89%, выполняют частные строительные организации.

Ситуация в регионах неоднородная. В области Ұлытау объем строительных работ увеличился в 2,4 раза, в Кызылординской области – на 31,5%, в Шымкенте – на 25,4%. Одновременно в области Жетісу зафиксировано сокращение на 28,1%, в Карагандинской области – на 16%, в Северо-Казахстанской – на 2%.

Наибольший объем строительных работ пришелся на Астану – 1,18 трлн тенге, Алматы – 831 млрд тенге и Атыраускую область – 562 млрд тенге.

Что происходит с жилищным строительством?

За девять месяцев 2026 года в Казахстане ввели в эксплуатацию 13,2 млн квадратных метров жилья. Это на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом темпы роста жилищного строительства последовательно снижались: по итогам семи месяцев показатель составлял 3,9%, восьми месяцев – 3,6%, девяти месяцев – 2,7%.

Из общего объема введенного жилья 8,56 млн квадратных метров приходится на многоквартирные дома и 4,59 млн – на индивидуальные.

По итогам 2025 года в стране было введено рекордное количество жилья – 20,1 млн квадратных метров. На ближайшие семь лет в рамках предвыборной программы Главы государства предусмотрено строительство 111 млн квадратных метров.

Изначально прогноз на 2026 год составлял 18,5 млн квадратных метров. Вместе с тем в сентябре Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщил о плане ввода 20,4 млн квадратных метров жилья.

При таком ориентире для выполнения годового плана в октябре–декабре необходимо ввести еще около 7,2 млн квадратных метров. Это больше половины объема, введенного за предыдущие девять месяцев. Таким образом, значительная часть выполнения плана приходится на заключительный квартал года.

Казахстан наращивает производство стройматериалов

Одним из ключевых условий реализации масштабных строительных проектов остается обеспеченность отечественными материалами.

По данным QazIndustry, в 2025 году объем производства строительных материалов в Казахстане достиг 1,73 трлн тенге, увеличившись на 29,8% по сравнению с предыдущим годом.

Доля отечественной продукции на внутреннем рынке составила 71,3%. При этом производство портландцемента увеличилось на 17,2%, изделий из бетона для строительства – на 14,7%, а плит, кирпичей и аналогичных изделий из цемента и бетона – на 16,1%.

Несмотря на увеличение собственного производства, около 28,7% внутреннего рынка строительных материалов в денежном выражении по итогам 2025 года приходилось на импортную продукцию.

Ранее BAQ.KZ анализировало ситуацию на рынке строительных материалов. В Министерстве промышленности и строительства агентству сообщали, что Казахстан практически полностью обеспечивает внутренний спрос на товарный бетон, железобетонные изделия, газоблоки и строительные смеси.

Вместе с тем отдельные категории материалов продолжают закупаться за рубежом. По данным ведомства за 2024 год, крупнейшими поставщиками выступали Россия, Китай и Узбекистан.

Как цены на материалы влияют на строительство?

Стоимость строительных материалов остается одним из факторов, определяющих расходы застройщиков и конечную стоимость объектов.

В опубликованном ранее материале BAQ.KZ эксперт по ремонту и недвижимости Арайлым Омирбекова отмечала, что за последние годы заметно подорожали цемент, арматура и теплоизоляционные материалы.

«Цены на строительные материалы продолжают расти. В 2023 году рост составил в среднем 6–7%, в 2024-м – уже около 10% по ключевым позициям. Особенно подорожали цемент, арматура и теплоизоляционные материалы», – пояснила она.

По оценке эксперта, стоимость ремонта под ключ за два-три года увеличилась на 15–25%. Среди причин она называла подорожание материалов и повышение стоимости работы строительных бригад. Эти оценки были опубликованы в июле 2025 года.

Дополнительным фактором для строительного рынка стали ограничения на импорт отдельных видов продукции.

Как ранее сообщало BAQ.KZ, в Казахстане с 30 мая 2026 года действует шестимесячное ограничение на ввоз ряда строительных материалов из стран, не входящих в ЕАЭС.

Эксперт в области строительства и девелопмента BuildExpert Диляра Сейтнурова отмечала, что последствия ограничений различаются в зависимости от конкретного вида продукции.

«Цемент мы почти полностью закрываем сами. В 2025 году в стране произвели рекордные 14,4 миллиона тонн, самообеспеченность составляет около 92,5%. Для цемента запрет почти ничего не меняет, ведь ввоз из третьих стран и так был небольшим. Со стеклом все наоборот: сегодня в Кызылорде работает Orda Glass – единственное крупное производство листового стекла в республике. Одному заводу невозможно закрыть и весь объем спроса, и всю номенклатуру», – отметила эксперт.

По ее оценке, ограничения могут поддержать отечественных производителей, однако при недостатке альтернативных поставщиков существует риск подорожания отдельных материалов и задержек при сдаче строительных объектов.

Особенно чувствительными могут оказаться проекты, находящиеся на стадии остекления и внутренней отделки, включая строительство школ, детских садов и медицинских учреждений.

Что необходимо для реализации масштабных проектов?

Планы по расширению строительства предполагают не только возведение новых зданий, но и развитие коммунальной инфраструктуры.

По информации Министерства промышленности и строительства, в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» предусмотрено обновление 7,8 тыс. километров водопроводных и канализационных сетей. Кроме того, в 45 городах планируется построить и реконструировать очистные сооружения.

На модернизацию водоснабжения и водоотведения предусмотрено порядка 1,9 трлн тенге. Необходимость обновления связана с высоким уровнем износа инфраструктуры: 38% водопроводных и 54% канализационных сетей нуждаются в обновлении.

Эти проекты создадут дополнительный спрос на строительные работы, инженерное оборудование и материалы.

При этом статистика за девять месяцев 2026 года фиксирует две тенденции: общий объем строительных работ увеличивается, но темпы роста снижаются, а ввод жилья растет заметно медленнее строительного сектора в целом.