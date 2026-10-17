Президент направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Пакистана

Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования Премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате обрушения крыши школьного здания в Пешаваре.

Глава государства выразил солидарность с народом Пакистана и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.