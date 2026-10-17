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Президент направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Пакистана

17 Октября 2026, 15:43
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Akorda.kz 17 Октября 2026, 15:43
17 Октября 2026, 15:43
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Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования Премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате обрушения крыши школьного здания в Пешаваре.

Глава государства выразил солидарность с народом Пакистана и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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