Президент направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Пакистана
17 Октября 2026, 15:43
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17 Октября 2026, 15:4317 Октября 2026, 15:43
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Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования Премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате обрушения крыши школьного здания в Пешаваре.
Глава государства выразил солидарность с народом Пакистана и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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