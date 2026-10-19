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Президент назначил двух руководителей в Аппарат Совета Безопасности

19 Октября 2026, 14:34
АВТОР
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Aqorda 19 Октября 2026, 14:34
19 Октября 2026, 14:34
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Фото: Aqorda

Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения о новых назначениях в Аппарате Совета Безопасности Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Арман Абдрасилов назначен заведующим Ситуационным центром Аппарата Совета Безопасности.

Азамат Дюсембеков возглавил Отдел правоохранительной системы Аппарата Совета Безопасности.

Оба назначения оформлены распоряжениями Главы государства.

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