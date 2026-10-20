  • Главная
  • Новости
  • Президент назначил нового директора Службы центральных коммуникаций и заведующего Отделом по коммуникациям

Президент назначил нового директора Службы центральных коммуникаций и заведующего Отделом по коммуникациям

20 Октября 2026, 14:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Aqorda 20 Октября 2026, 14:57
20 Октября 2026, 14:57
56
Фото: Aqorda

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал сразу два назначения в сфере государственных коммуникаций, сообщает Акорда.

Службу центральных коммуникаций при Президенте возглавил Канат Кульшманов. Ради новой должности он освобожден от прежней.

Его предшественника Аскара Умарова Глава государства освободил от должности директора службы.

Второе назначение получил Евгений Кочетов. Он стал заведующим Отделом по коммуникациям Администрации Президента.

Самое читаемое

Наверх