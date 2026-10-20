Президент назначил нового директора Службы центральных коммуникаций и заведующего Отделом по коммуникациям

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал сразу два назначения в сфере государственных коммуникаций, сообщает Акорда.

Службу центральных коммуникаций при Президенте возглавил Канат Кульшманов. Ради новой должности он освобожден от прежней.

Его предшественника Аскара Умарова Глава государства освободил от должности директора службы.

Второе назначение получил Евгений Кочетов. Он стал заведующим Отделом по коммуникациям Администрации Президента.