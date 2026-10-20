Президент назвал дату Послания народу Казахстана
20 Октября 2026, 20:23
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20 Октября 2026, 20:2320 Октября 2026, 20:23
210Фото: Aqorda
Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября в первой половине дня. Об этом Глава государства сообщил на своей странице в социальной сети X, передает BAQ.KZ.
«28 октября в первой половине дня по сложившейся ежегодной традиции выступлю с Посланием народу Казахстана. Сейчас работаю над текстом этого важного документа», - написал Президент.
Ранее сообщалось, что Глава государства обратится с Посланием к народу Казахстана в октябре.
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