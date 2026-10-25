Президент принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

На площади перед резиденцией Акорда с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики.

Начальник роты Почетного караула отдал Президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн.