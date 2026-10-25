  • Главная
  • Новости
  • Президент принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

Президент принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах страны.

25 Октября 2026, 12:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz 25 Октября 2026, 12:10
25 Октября 2026, 12:10
152
Фото: Akorda.kz

На площади перед резиденцией Акорда с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики.

Начальник роты Почетного караула отдал Президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн.

Самое читаемое

Наверх