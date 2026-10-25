Президент принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах страны.
25 Октября 2026, 12:10
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25 Октября 2026, 12:1025 Октября 2026, 12:10
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На площади перед резиденцией Акорда с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики.
Начальник роты Почетного караула отдал Президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн.
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