Президент призвал казахстанцев к новым целям и глобальной конкурентоспособности
По его словам, мы обязаны победить в условиях обострившейся мировой конкуренции.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Алматы заявил о необходимости постоянного развития и усиления позиций страны в мире, передает BAQ.KZ.
По его словам, Казахстан не должен останавливаться на достигнутом:
Мы не должны довольствоваться достигнутыми результатами, бравировать показателями, а постоянно работать над достижениями новых целей. Мы обязаны победить в условиях обострившейся мировой конкуренции. Казахский народ ни при каких обстоятельствах не должен остаться на обочине развития мировой цивилизации. Слишком трагична была вся наша история, мы все выстрадали благополучие. Но как вам понятно, прогресс не приходит согласно пригласительному билету, он достигается путем невероятных усилий всего общества, будь это ученые, технологи, предприниматели, интеллектуалы и даже студенты, - сказал Президент.
Глава государства подчеркнул, что ключевым фактором будущего страны является развитие человеческого капитала и вовлечение всех слоев общества в прогресс.
