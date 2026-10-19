Президент вручил государственные награды работникам служб спасения

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды работникам служб спасения по случаю профессионального праздника. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награждены 13 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Орденом «Даңқ» II степени награждены

Базарбаев Куанар Бекенович – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Кульдиков Марат Мухаметкалиевич – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы награждены

Данияр Анри – первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Цуркан Алексей Викторович – начальник отдела ГУ «Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», Акмолинская область.

Орденом «Құрмет» награждены

Дзауров Тимирлан Мусаевич – генеральный директор ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб», город Алматы;

Есмаханов Ерик Мейрамбекович – заместитель директора департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Нарзиева Елена Александровна – главный специалист Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Медалью «Ерлігі үшін» награждены

Байдекенов Дархан Азаматович – главный спасатель РГУ «Республиканская служба спасения «Барыс» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»;

Жалғасов Нұрсұлтан Қойшыбайұлы – старший пожарный-спасатель пожарной части № 6 Управления по чрезвычайным ситуациям города Кызылорды Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Рысбаев Дархан Асемкулулы – спасатель ГКП «Центр мониторинга и оперативного реагирования города Алматы»;

Чеботкин Александр Петрович – командир воздушного судна АО «Авиакомпания «Бурундайавиа», город Алматы.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены

Аралбаев Әбдіхамит – директор КХ «Оңталап», Кызылординская область;

Ибрагимов Жанат – директор КХ «Ағайынды», область Абай.