Президент вручил государственные награды работникам служб спасения
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Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды работникам служб спасения по случаю профессионального праздника. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награждены 13 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Орденом «Даңқ» II степени награждены
Базарбаев Куанар Бекенович – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Кульдиков Марат Мухаметкалиевич – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы награждены
Данияр Анри – первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Цуркан Алексей Викторович – начальник отдела ГУ «Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», Акмолинская область.
Орденом «Құрмет» награждены
Дзауров Тимирлан Мусаевич – генеральный директор ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб», город Алматы;
Есмаханов Ерик Мейрамбекович – заместитель директора департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Нарзиева Елена Александровна – главный специалист Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Медалью «Ерлігі үшін» награждены
Байдекенов Дархан Азаматович – главный спасатель РГУ «Республиканская служба спасения «Барыс» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»;
Жалғасов Нұрсұлтан Қойшыбайұлы – старший пожарный-спасатель пожарной части № 6 Управления по чрезвычайным ситуациям города Кызылорды Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Рысбаев Дархан Асемкулулы – спасатель ГКП «Центр мониторинга и оперативного реагирования города Алматы»;
Чеботкин Александр Петрович – командир воздушного судна АО «Авиакомпания «Бурундайавиа», город Алматы.
Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены
Аралбаев Әбдіхамит – директор КХ «Оңталап», Кызылординская область;
Ибрагимов Жанат – директор КХ «Ағайынды», область Абай.
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