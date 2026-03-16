Прием в первый класс в Казахстане: как подать заявление

С 1 апреля начнется прием документов в первый класс

Сегодня 2026, 17:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sozmedia.kz Сегодня 2026, 17:25
Сегодня 2026, 17:25
116
Фото: sozmedia.kz
С 1 апреля во всех школах начнется прием документов для зачисления детей в первый класс. Прием заявлений продлится до 31 августа, передает BAQ.kz.
 
Родителям будущих первоклассников напомнили о начале приема документов в школы. Подать заявление можно в электронном формате через портал eGov.kz.
 
При этом специалисты рекомендуют не откладывать подачу документов, поскольку в некоторых школах набор может завершиться раньше.
 
Также отмечается, что даже если семья проживает в микрорайоне школы, в приеме могут отказать из-за переполненности классов.
 
Для подачи заявления родителям необходимо подготовить следующие документы:
  • заявление родителей или законных представителей;
  • цифровую фотографию ребенка размером 3×4;
  • паспорт здоровья ребенка (форма №052-2/у) - с 2025 года он доступен в электронном формате на eGov;
  • карту профилактических прививок (форма №065/у);
  • заключение ПМПК - при необходимости.
Сообщается, что заявление на зачисление ребенка рассматривается в течение одного рабочего дня.
 
Основаниями для отказа могут стать переполненность классов, а также недостоверность представленных документов или содержащихся в них данных.

Самое читаемое

Наверх