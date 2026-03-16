С 1 апреля во всех школах начнется прием документов для зачисления детей в первый класс. Прием заявлений продлится до 31 августа, передает BAQ.kz

Родителям будущих первоклассников напомнили о начале приема документов в школы. Подать заявление можно в электронном формате через портал eGov.kz

При этом специалисты рекомендуют не откладывать подачу документов, поскольку в некоторых школах набор может завершиться раньше.

Также отмечается, что даже если семья проживает в микрорайоне школы, в приеме могут отказать из-за переполненности классов.

Для подачи заявления родителям необходимо подготовить следующие документы:

заявление родителей или законных представителей;

цифровую фотографию ребенка размером 3×4;

паспорт здоровья ребенка (форма №052-2/у) - с 2025 года он доступен в электронном формате на eGov;

карту профилактических прививок (форма №065/у);

заключение ПМПК - при необходимости.

Сообщается, что заявление на зачисление ребенка рассматривается в течение одного рабочего дня.

Основаниями для отказа могут стать переполненность классов, а также недостоверность представленных документов или содержащихся в них данных.