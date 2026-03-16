Прием в первый класс в Казахстане: как подать заявление
С 1 апреля начнется прием документов в первый класс
Сегодня 2026, 17:25
Сегодня 2026, 17:25Сегодня 2026, 17:25
116Фото: sozmedia.kz
С 1 апреля во всех школах начнется прием документов для зачисления детей в первый класс. Прием заявлений продлится до 31 августа, передает BAQ.kz.
Родителям будущих первоклассников напомнили о начале приема документов в школы. Подать заявление можно в электронном формате через портал eGov.kz.
При этом специалисты рекомендуют не откладывать подачу документов, поскольку в некоторых школах набор может завершиться раньше.
Также отмечается, что даже если семья проживает в микрорайоне школы, в приеме могут отказать из-за переполненности классов.
Для подачи заявления родителям необходимо подготовить следующие документы:
- заявление родителей или законных представителей;
- цифровую фотографию ребенка размером 3×4;
- паспорт здоровья ребенка (форма №052-2/у) - с 2025 года он доступен в электронном формате на eGov;
- карту профилактических прививок (форма №065/у);
- заключение ПМПК - при необходимости.
Сообщается, что заявление на зачисление ребенка рассматривается в течение одного рабочего дня.
Основаниями для отказа могут стать переполненность классов, а также недостоверность представленных документов или содержащихся в них данных.
Самое читаемое
- 86,7% казахстанцев поддержали новую Конституцию – опубликованы экзитполы
- Когда заканчивается Рамадан 2026 и когда наступит Ораза айт
- От Конституции до АЭС: ключевые референдумы в истории Казахстана
- Предварительные итоги референдума: новую Конституцию поддержали 87,15% казахстанцев
- Наблюдатель СНГ рассказал о необычном событии у избирательного участка