Приговор оказался слишком мягким: в Алматы пересмотрели дело о нарколаборатории

Двое жителей Алматы получили дополнительные сроки заключения после пересмотра дела о подпольной нарколаборатории. Изначально суд назначил им 8 лет и 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Но Генеральная прокуратура добилась пересмотра приговора, и наказание ужесточили.

По данным надзорного органа, мужчины организовали подпольную лабораторию по изготовлению аналогов психотропных веществ. В помещении находились специальное оборудование, весы, упаковочные материалы и инструкции.

Общая масса изготовленного вещества составила почти 3,9 килограмма.

Следствие установило, что мужчины действовали по предварительному сговору и планировали в дальнейшем продавать изготовленные вещества.

Почему пришлось пересматривать приговор

Причиной пересмотра стала редакция Уголовного кодекса, по которой осужденным назначили наказание.

В начале 2025 года изготовление наркотиков и их аналогов с целью сбыта выделили в отдельную статью 297-1 УК. При этом из новой редакции статьи 297 изготовление исключили.

Первоначально наказание мужчинам определили по санкции обновленной статьи 297. Одному назначили 8 лет лишения свободы, другому 7 лет 6 месяцев.

Но, как разъяснили в Генпрокуратуре, если новый закон не смягчает положение осужденного и не меняет наказание по существу, он не имеет обратной силы. В таком случае действует закон, который был в силе на момент совершения преступления.

На тот момент статья 297 предусматривала за изготовление аналогов психотропных веществ лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Какие сроки назначили теперь

Генеральная прокуратура внесла протест, после чего дело рассмотрели в кассационном порядке.

Кассационный суд изменил ранее вынесенные судебные акты и увеличил сроки лишения свободы обоим осужденным.

Теперь один из них проведет в заключении 10 лет 6 месяцев вместо 8 лет. Второму назначили 10 лет вместо 7 лет 6 месяцев.

Обоим увеличили наказание на два с половиной года.