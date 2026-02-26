На встрече с молодежью в Алматы помощник президента Арман Кырыкбаев остановился на политических и институциональных особенностях проекта новой Конституции, передает BAQ.KZ.

По его словам, документ обсуждался открыто в течение шести месяцев. Через порталы E-Otinish и eGov поступило более 10 тысяч предложений. В составе Конституционной комиссии, созданной Указом Президента, работало около 130 экспертов.

В новой Конституции сохраняется баланс между институтами власти, реализуется формула «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Кроме того, принципы «Справедливого Казахстана» и «Закон и порядок» закрепляются на конституционном уровне.

«Верховенство закона - это фундамент справедливого государства. То, что удерживает общество чистым, - это намерение и порядок. Уважение закона — это уважение к нашему будущему», — подчеркнул он.

Помощник Президента отметил, что республиканский референдум, который состоится 15 марта, является важным историческим этапом для развития страны.