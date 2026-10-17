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Продавца оштрафовали за продажу энергетика несовершеннолетнему в Шымкенте

За банку напитка Gorilla покупателю младше 21 года продавцу назначили штраф в размере 216 250 тенге.

17 Октября 2026, 16:17
АВТОР
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Pixabay.com 17 Октября 2026, 16:17
17 Октября 2026, 16:17
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Фото: Pixabay.com

В Шымкенте продавца продуктового магазина привлекли к административной ответственности за продажу энергетического напитка лицу, не достигшему 21 года.

Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города.

Согласно материалам дела, в одном из продуктовых магазинов жилого массива Тассай продавец продал бутылку энергетического напитка Gorilla покупателю младше 21 года.

Суд признал продавца виновным по части 1 статьи 423-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Ему назначили штраф в размере 216 250 тенге.

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