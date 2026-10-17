Продавца оштрафовали за продажу энергетика несовершеннолетнему в Шымкенте
За банку напитка Gorilla покупателю младше 21 года продавцу назначили штраф в размере 216 250 тенге.
17 Октября 2026, 16:17
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17 Октября 2026, 16:1717 Октября 2026, 16:17
63Фото: Pixabay.com
В Шымкенте продавца продуктового магазина привлекли к административной ответственности за продажу энергетического напитка лицу, не достигшему 21 года.
Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города.
Согласно материалам дела, в одном из продуктовых магазинов жилого массива Тассай продавец продал бутылку энергетического напитка Gorilla покупателю младше 21 года.
Суд признал продавца виновным по части 1 статьи 423-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Ему назначили штраф в размере 216 250 тенге.
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