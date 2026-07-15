Предприятия Алматинской области продолжают расширять географию экспорта. Сегодня продукция региона поставляется в 61 страну мира, а общий объем экспортных поставок за последние три года достиг 1,1 млрд долларов, или около 515 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

В настоящее время экспортом занимаются 49 предприятий региона. Помимо стран Центральной Азии, продукция поставляется в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак, Пакистан, Германию, Польшу, Румынию и Болгарию. При этом за последние три года экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился в 2,1 раза, достигнув 291,7 млн долларов.

Основа экспорта – продукция АПК

Более 60% всего экспорта региона приходится на сельскохозяйственную продукцию и товары ее переработки. За рубеж поставляются мясо, мясо птицы, овощи, фрукты, молочная продукция, напитки, строительные материалы, фармацевтическая продукция, товары химической промышленности и табачные изделия.

Одним из крупнейших торговых партнеров остается Узбекистан. За три года объем поставок в эту страну вырос со 110 млн до 203 млн долларов. Наиболее востребованными товарами остаются мука, молочная продукция и фармацевтические изделия.

Кроме того, Алматинская область занимает первое место в Казахстане по экспорту овощных соков.

Местные компании выходят на новые рынки

По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области Айбола Рахымбаева, развитию экспорта способствуют модернизация предприятий, государственная поддержка бизнеса и развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Он отметил, что важную роль играют международный транспортный коридор Китай – Европа, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД), современные логистические центры и складские комплексы, позволяющие быстрее доставлять продукцию зарубежным покупателям.

Рост экспортных показателей подтверждают и результаты отдельных компаний. Так, Shin-Line в прошлом году экспортировала 15 тыс. тонн мороженого в Китай, Саудовскую Аравию и страны СНГ. Около 90% продукции предприятий Fruit Art и LST AGRO поставляется в крупнейшие российские торговые сети, а RG Brands Kazakhstan ежегодно получает около 60 млн долларов экспортной выручки благодаря поставкам соков, безалкогольных напитков и чайной продукции.

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