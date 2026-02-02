Павлодарская область остаётся главным центром электроэнергетики Казахстана. В 2025 году регион произвёл 42% всей электроэнергии страны. Наряду с традиционной генерацией здесь реализуются проекты на основе технологий "чистого угля". Подробнее о работе энергосистемы области в материале BAQ.kz.

Ключевым объектом энергосистемы является Экибастузская ГРЭС — одна из крупнейших электростанций в Казахстане. В 2026 году станции исполняется 46 лет. В её составе восемь энергоблоков мощностью около 500 МВт каждый, совокупная установленная мощность достигает 4000 МВт. ГРЭС обеспечивает электроэнергией Северный и Центральный Казахстан, а также соседние регионы.

По словам технического советника Экибастузской ГРЭС-2 Омирхана Салманова, станция продолжает стабильно работать, несмотря на нагрузку на энергосистему.

"Сегодня на станции работают 1481 человек. В настоящее время действуют 2 энергоблока общей мощностью 1000 МВт. В прошлом году мы произвели 5,3 млрд киловатт-часов электроэнергии. На 2026 год планируем выйти на 6 млрд киловатт-часов", — сообщил он.

Фото: primeminister.kz

Параллельно регион остаётся одним из ключевых центров угледобычи страны. Крупнейшим производителем является компания "Богатырь Уголь", на долю которой приходится около 38% всей добычи угля в Казахстане. Годовая производственная мощность предприятия достигает 42 млн тонн, основная часть приходится на месторождение "Богатырь".

Компания активно внедряет цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта для повышения эффективности добычи и оптимизации производственных процессов.

"Сегодня производственная мощность достигает 42 млн тонн. Из них 32 млн тонн добываются на месторождении "Богатырь", 10 млн тонн — на "Северном". Общий баланс угля — 2,377 млрд тонн. Техника наших предприятий включает 8 роторных экскаваторов, 48 ковшей, гидравлические экскаваторы, 68 тяжёлых грузовиков, 12 конвейерных линий и перегружатели. Кроме того, внедряются новые технологии цифровизации и автоматизации", — отметил директор ТОО "Богатырь Уголь" Асылбек Нургалиев.

Фото: primeminister.kz

Одновременно Экибастуз всё активнее привлекает высокотехнологичные проекты. В рамках инициативы "Площадка обработки данных" планируется строительство 15 км линий электропередачи и энергетических мощностей на 300 МВт с возможностью расширения до 1 ГВт.

Проект предполагает создание около 500 рабочих мест в сферах IT, искусственного интеллекта и вычислительных технологий. Объём инвестиций оценивается в 30 млрд долларов США, при этом продолжаются переговоры с крупными международными компаниями.