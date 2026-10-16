Профицит внешней торговли Казахстана вырос на 63,4%: что стоит за ростом экспорта

Экспорт растет быстрее импорта

Внешнеторговые показатели Казахстана в январе–июле 2026 года продемонстрировали заметное улучшение. Оборот внешней торговли увеличился на 10,7% в годовом выражении, до $87,7 млрд, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

При этом экспорт рос значительно быстрее импорта, что позволило увеличить положительное сальдо торгового баланса до $14 млрд.

Экспорт вырос на 15,8%, до $50,9 млрд, тогда как импорт увеличился на 4,3%, до $36,9 млрд. В результате профицит торгового баланса расширился на 63,4%. Такая динамика контрастирует с итогами 2025 года, когда он сократился примерно на треть.

Нефть и металлы обеспечили значительную часть прироста

Основным драйвером экспортной выручки стали минеральные продукты, обеспечившие прирост на $2,9 млрд. Несмотря на снижение физических поставок сырой нефти на 5,8% на фоне производственных ограничений на Тенгизе и перебоев с отгрузкой через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), ее экспортная стоимость увеличилась на 7,6%. Это стало возможным благодаря росту средней экспортной цены на 14,2%.

Увеличение экспортных доходов не ограничивалось нефтяным сектором. Поставки товаров без учета сырой нефти выросли на 24,6%, до $26,4 млрд, обеспечив около трех четвертей общего прироста экспортной выручки. Однако существенное влияние на эту динамику оказал рост цен на отдельные товары, прежде всего металлы.

Экспорт металлов и изделий из них увеличился на 20,2%, до $7,1 млрд. При этом 93% прироста обеспечила рафинированная медь: стоимость ее поставок выросла на 49,1%, тогда как физический объем увеличился на 9,3%. Таким образом, повышение мировых цен стало одним из ключевых факторов роста экспортных поступлений в металлургическом секторе.

Аграрный экспорт наращивает физические объемы

Более выраженная динамика физических поставок наблюдалась в аграрном сегменте. Экспорт продуктов животного и растительного происхождения вырос на 33,6%, до $5 млрд.

В натуральном выражении поставки кормов увеличились на 49,7%, подсолнечного масла — на 36,4%, муки — на 22,2%, пшеницы — на 12,8%. Эти показатели свидетельствуют о расширении физических объемов экспорта сельскохозяйственной продукции, что отличает аграрный сегмент от направлений, где рост стоимости поставок в значительной степени обусловлен повышением цен.

Доля несырьевого экспорта увеличилась, но диверсификация остается ограниченной

Несырьевой экспорт в целом увеличился на 19,5%, до $18,6 млрд, а его доля в общем объеме экспорта выросла с 35,4% до 36,5%.

Вместе с тем около 81% прироста обеспечили рафинированная медь, уран, золото и серебро. Поэтому увеличение доли несырьевых поставок пока не означает сопоставимого расширения экспорта продукции глубокой переработки: существенная часть динамики по-прежнему зависит от ценовой конъюнктуры на отдельные сырьевые и биржевые товары.

Импорт смещается в сторону производственных потребностей

Импорт рос умеренными темпами, одновременно менялась его структура. Наибольший прирост пришелся на машины, оборудование и транспортные средства — $846,9 млн, а также минеральные продукты — $815,7 млн.

По данным платежного баланса, в первом полугодии импорт промежуточных товаров увеличился на 13,8%, инвестиционных — на 7,9%. В то же время импорт потребительских непродовольственных товаров сократился на 11,2%. Такая динамика указывает на усиление роли производственных и инвестиционных потребностей в структуре импортных закупок.

Дополнительным фактором стало укрепление тенге на 11% за январь–июль 2026 года. В сочетании с умеренным внешним ценовым фоном это улучшало ценовые условия импорта и ограничивало перенос импортируемой инфляции на внутренний рынок.

Профицит текущего счета вернулся в положительную зону

Положительная динамика внешней торговли отразилась и на состоянии платежного баланса. По итогам первого полугодия 2026 года текущий счет сложился с профицитом в $2,4 млрд против дефицита в $3,6 млрд за аналогичный период прошлого года.

При этом Национальный Банк Казахстана по итогам года по-прежнему ожидает дефицита текущего счета на уровне $0,9 млрд. Это указывает на то, что улучшение торговых показателей пока не гарантирует сохранения профицита по итогам всего года.

Устойчивость роста зависит от сырьевой конъюнктуры

Несмотря на улучшение внешнеторговых показателей, устойчивость этой тенденции остается зависимой от мировой сырьевой конъюнктуры. Рост стоимости экспорта во многом обеспечен повышением цен на нефть, медь и другие товары.

В случае нормализации цен после периода высоких значений вклад ценового фактора может ослабнуть, что создаст дополнительные вызовы для сохранения достигнутого профицита.

Таким образом, ключевая задача заключается не только в дальнейшем наращивании экспортной выручки, но и в расширении физических объемов поставок, диверсификации экспортной корзины и увеличении доли продукции с высокой добавленной стоимостью.