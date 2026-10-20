«Наша девочка участвует в конкурсе»: Новая схема мошенничества в WhatsApp

Сначала просят поддержать ребёнка в конкурсе, а затем одолжить 80 тысяч теңге. В Северо-Казахстанской области полиция зарегистрировала уже 14 случаев мошенничества по такой схеме, передаёт BAQ.KZ.

«Проголосуй за Сашу (Савенко)» или «Наша девочка участвует в конкурсе». Такие сообщения приходят казахстанцам от знакомых в мессенджерах. К просьбе прикрепляют ссылку, которая якобы ведёт на страницу детского конкурса.

За безобидным голосованием скрывается ловушка. Переход по ссылке может закончиться взломом аккаунта.

Дальше мошенники действуют от имени владельца страницы. Они пишут его друзьям и родственникам, просят срочно одолжить деньги. Например, 80 тысяч теңге до вечера. Для перевода присылают реквизиты, а срочность объясняют финансовыми трудностями.

Сам человек к этому моменту может потерять доступ к своему аккаунту и даже не подозревать, что от его имени собирают деньги.

Первый заместитель начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области Алибек Кужахметов предупредил, что подобная схема работает в разных мессенджерах, включая WhatsApp.

Ещё один повод насторожиться, когда знакомый неожиданно присылает сообщение «Посмотри, это не ты на фото?». Ссылка может вести на сайт с вредоносной программой.

В полиции советуют при получении подобных сообщений позвонить отправителю и проверить, действительно ли он просит проголосовать или перевести деньги.