Пропавшего семилетнего мальчика нашли в поле в 4 км от села в области Абай

Пропавшего семилетнего мальчика нашли на сельскохозяйственном поле в четырёх километрах от села Урджар области Абай.

По данным МВД Казахстана, днём ребёнок, находившийся под присмотром бабушки и дедушки, самостоятельно ушёл со двора. Родственники пытались найти его своими силами, однако безуспешно, после чего обратились в полицию. Бабушка сообщила, что у мальчика есть особенности развития, и попросила как можно скорее организовать поиски.

Полицейские обследовали дворы, улицы и участки вдоль водоёмов, проверяя места, где мог находиться ребёнок.

Около 16:00 капитан полиции Азамат Дуйсебаев и старший лейтенант Ролан Байтлеуов обнаружили мальчика в поле. О находке сразу сообщили его близким.