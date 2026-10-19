Пропавшего семилетнего мальчика нашли в поле в 4 км от села в области Абай
Его обнаружили полицейские во время поисков.
19 Октября 2026, 08:09
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19 Октября 2026, 08:0919 Октября 2026, 08:09
265Фото: МВД РК
Пропавшего семилетнего мальчика нашли на сельскохозяйственном поле в четырёх километрах от села Урджар области Абай.
По данным МВД Казахстана, днём ребёнок, находившийся под присмотром бабушки и дедушки, самостоятельно ушёл со двора. Родственники пытались найти его своими силами, однако безуспешно, после чего обратились в полицию. Бабушка сообщила, что у мальчика есть особенности развития, и попросила как можно скорее организовать поиски.
Полицейские обследовали дворы, улицы и участки вдоль водоёмов, проверяя места, где мог находиться ребёнок.
Около 16:00 капитан полиции Азамат Дуйсебаев и старший лейтенант Ролан Байтлеуов обнаружили мальчика в поле. О находке сразу сообщили его близким.
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