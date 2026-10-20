Пропускную способность трассы «Кызылорда – Жезказган» увеличат почти втрое

В области Ұлытау продолжается реконструкция участка автодороги «Кызылорда – Жезказган» протяженностью 208 км. Основные работы по устройству дорожного полотна выходят на завершающий этап.

Земляные работы объемом 4,2 млн кубометров полностью завершены. Песчано-гравийное основание уложено на 206 км, нижний и верхний слои основания — на 205 и 204 км соответственно. Нижний слой асфальта уложен на 202 км, верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона — на 190 км.

Также завершено строительство 18 скотопрогонов и 78 водопропускных труб. Из четырех мостов два готовы полностью, на остальных работы выполнены на 85%.

На объекте задействованы 650 человек и 360 единиц спецтехники.

После завершения реконструкции пропускная способность дороги увеличится с 2 400 до 7 000 автомобилей в сутки. Это позволит улучшить транспортное сообщение между регионами и повысить безопасность движения.