Просрочили кредит: как договориться о выплатах без суда?

Потеряли работу, заболели или столкнулись с расходами, из-за которых больше не получается вовремя платить по кредиту? В Казахстане заемщики могут обратиться за пересмотром условий погашения долга. Причем даже если задолженность накопилась сразу перед несколькими банками или микрофинансовыми организациями, есть способ подать одно заявление.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разъяснило, как действовать при просрочке, когда можно обратиться к омбудсману и кому доступно урегулирование долгов через единую цифровую платформу.

Что делать, если нечем платить кредит

Первый шаг при возникновении просрочки заключается в обращении к кредитору. Это может быть банк, микрофинансовая организация или коллекторское агентство.

Заемщик должен подать заявление с просьбой изменить условия исполнения обязательств и приложить документы, подтверждающие финансовые трудности.

В зависимости от ситуации подойдут:

справка о регистрации в качестве безработного;

документ от работодателя об увольнении или отпуске без сохранения зарплаты;

справка о временной нетрудоспособности, в том числе связанной с болезнью супруга или близкого родственника;

свидетельство или справка о смерти супруга или близкого родственника;

документы о материальном ущербе из-за несчастного случая или противоправных действий других лиц;

справка об инвалидности;

судебные акты и другие документы, подтверждающие ухудшение финансового положения.

На рассмотрение заявления кредитору отводится 15 календарных дней.

При этом обращение не означает автоматического списания долга или изменения графика платежей. Кредитор должен рассмотреть обстоятельства и сообщить о принятом решении.

Куда обращаться, если банк отказал

Если кредитор отказался менять условия погашения или предложил вариант, который заемщика не устраивает, можно обратиться к омбудсману.

По банковским кредитам заявления принимает банковский омбудсман через сайт bank-ombudsman.kz. По микрокредитам обращаться нужно к микрофинансовому омбудсману через mfombudsman.kz.

Обе услуги бесплатны. Решения омбудсманов обязательны для исполнения банками и МФО.

Есть условие. Сначала необходимо официально обратиться к кредитору и получить его ответ. Без этого этапа воспользоваться помощью омбудсмана нельзя.

В агентстве отдельно предупреждают, что платить посредникам за такие обращения не требуется. Заемщик может самостоятельно пройти всю процедуру.

Несколько кредитов с просрочкой: куда подать одно заявление

С 1 июля 2026 года в Казахстане работает единая цифровая платформа Finkelisim.kz. Ее разработали Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Первое кредитное бюро.

Сервис предназначен для коллективного урегулирования просроченных потребительских беззалоговых кредитов.

Если у человека долги перед несколькими кредиторами, ему не требуется отдельно договариваться с каждым из них. Достаточно подать одно заявление на платформе, после чего информация направляется всем кредиторам, перед которыми имеются обязательства.

Урегулирование проходит по принципу «единого окна» с участием банковского и микрофинансового омбудсманов, в порядке медиации.

Для заемщика процедура бесплатна. До 1 января 2027 года расходы на услуги медиатора покрываются за счет омбудсманов.

Кому доступна платформа Finkelisim.kz

Обратиться через сервис могут заемщики, которые одновременно соответствуют трем требованиям.

Просрочка составляет не менее 90 календарных дней перед двумя или более кредиторами. Общая сумма задолженности находится в пределах от 150 до 1600 МРП. По долгам еще нет судебных актов о взыскании, исполнительных надписей нотариуса и других мер принудительного взыскания.

При этом платформа подходит не для всех видов задолженности.

Через нее нельзя урегулировать ипотечные и автомобильные кредиты, займы, связанные с предпринимательской деятельностью, и кредиты, оформленные мошенническим путем.

Не предусмотрено коллективное урегулирование и для кредитов, по которым уже предоставлена отсрочка в связи с прохождением срочной воинской службы или действует соглашение о медиации.

Процедура недоступна, если в отношении задолженности уже идут восстановление платежеспособности, внесудебное либо судебное банкротство.

Если выплатить долг совсем невозможно

Когда финансовое положение не позволяет исполнять обязательства, заемщик может рассмотреть процедуру внесудебного банкротства. Но она доступна только при соблюдении установленных законом условий и имеет последствия.

После завершения процедуры:

в течение пяти лет нельзя получать новые кредиты и микрокредиты;

три года проводится мониторинг финансового состояния гражданина;

повторно пройти банкротство можно только через семь лет.

Порядок подачи заявления на внесудебное банкротство размещен на портале электронного правительства eGov.kz.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка советуют не игнорировать просрочку. Чем раньше заемщик обратится к кредитору и представит документы о финансовых трудностях, тем раньше его обращение смогут рассмотреть в установленном порядке.