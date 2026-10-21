Протесты поколения Z: что происходит в разных странах мира

От Непала до Франции локальное недовольство перерастает в массовые выступления, а требования перемен порой приводят к политическим кризисам, столкновениям и человеческим жертвам. Что объединяет эти события? Какую роль играют социальные сети и действительно ли речь идёт о глобальной «революции зумеров»?

Вместе с политологами Ильясом Бактыгалиевым и Жанерке Кайрат разбираемся в причинах протестов, требованиях молодого поколения и последствиях массовых выступлений для общества и власти.

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