Протесты во Франции переросли в беспорядки: сотни задержанных

Во Франции сотни тысяч человек вышли на улицы против роста стоимости жизни и цен на топливо. В Париже, Марселе и других городах протесты сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и разграблением магазинов. По данным МВД Франции, задержаны около 400 человек. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водомёты. На площади Республики протестующие попытались забраться на 25-метровый монумент, а возле здания городской администрации произошли столкновения.

По данным МВД, здание мэрии получило повреждения. Беспорядки охватили и другие города. В Марселе участники акций разграбили магазины и проникли в здание мэрии. В Лионе подожгли туристическое бюро и магазины, в том числе Hugo Boss. В Лилле протестующие попытались штурмовать мэрию, а в Кане с помощью парового катка повредили ворота полицейского участка и две служебные машины.

В Тулоне двое полицейских получили ранения от брошенных предметов. В Сент-Этьене, по данным AFP со ссылкой на источник в полиции, протестующему оторвало руку в результате взрыва полицейской гранаты. Министр внутренних дел Франции заявил об эскалации насилия. Премьер-министр Себастьян Лекорню подчеркнул, что граждане имеют право на мирные демонстрации, однако поджоги, грабежи и нападения недопустимы.

Никто не будет навязывать свою политическую программу с помощью насилия, — написал Лекорню в соцсетях.

Протесты объединили студентов, профсоюзы и участников движения «жёлтых жилетов». Они выступают против роста расходов на жизнь и ухудшения качества государственных услуг. При этом французские власти обвиняют крайне левые группы в провоцировании беспорядков. Президент Эмманюэль Макрон ранее призвал участников акций к спокойствию, подчеркнув, что признаёт право граждан на протест, но призывает уважать людей и имущество.