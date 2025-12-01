В Жамбылской области завершили проверку информации об инциденте в школе-интернате имени Неметалинова, где обучаются дети из многодетных и малообеспеченных семей. Об этом сообщил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы региона, проверку провели полиция и органы образования. Выяснилось, что происшествие не связано с противоправными действиями.

"Полиция провела необходимые процессуальные действия. В связи с отсутствием состава преступления материал был прекращён. Установлено, что ситуация произошла между учащимися первых и вторых классов в процессе игры", – рассказал Карашукеев.

С родителями и детьми проведены разъяснительные беседы. При этом к ответственным сотрудникам школы-интерната применены дисциплинарные меры.

Аким отметил, что область усилила работу по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних, ранней беременности и попыток скрыть подобные факты в образовательных учреждениях.

"Мы внесли изменения в инструкции по рейтингу школ. Теперь, если директор или ответственное лицо сами выявляют проблему и своевременно сообщают о ней нам и правоохранительным органам, рейтинг школы повышается. Это помогает исключить попытки скрытия таких случаев", – пояснил он.

По словам Карашукеева, в регионе также усиливают работу инспекторов по делам несовершеннолетних: повышают заработную плату, расширяют материально-техническую базу и требуют более активной профилактической работы в школах.