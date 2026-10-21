Прямой эфир в TikTok закончился для казахстанки штрафом

Жительницу Илийского района Алматинской области оштрафовали на 86 500 тенге за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok. Такое решение вынес специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Конаева. По материалам дела, 11 октября 2026 года около полудня женщина во время трансляции из дома использовала нецензурную лексику.

Суд посчитал, что это нарушило общественный порядок и спокойствие граждан. Во время судебного заседания женщина признала свою вину. В качестве доказательства суд изучил видеозапись прямого эфира, на которой зафиксирована нецензурная брань.

Суд признал её виновной по части 3 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана и назначил штраф в размере 86 500 тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.