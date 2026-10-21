Путин предложил Украине новые переговоры: встречу могут провести в ноябре

Россия готова возобновить трёхсторонние переговоры с Украиной и США в начале ноября. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков после трёхчасовой встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. По словам Ушакова, российская сторона предложила провести переговоры в первой половине ноября.

Главной темой должна стать система безопасности России и Украины после завершения войны. Уиткофф, как утверждает помощник Путина, поддержал эту инициативу. Возможным местом встречи назвали Абу-Даби. Состав делегаций пока не определён. Ранее в столице ОАЭ уже проходили трёхсторонние переговоры представителей России, Украины и США.

Сам Уиткофф после встречи публично не выступал, однако позднее написал в соцсети X, что переговоры прошли конструктивно. По его словам, работа продолжится в формате трёхсторонних встреч на техническом уровне. Украинская сторона пока не комментировала предложение Кремля. В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Вашингтон предлагал вернуться к трёхстороннему формату и начать с технической встречи в Абу-Даби.

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли за закрытыми дверями в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. Во встрече также участвовал спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер подключился к переговорам по видеосвязи из-за болезни.

Как сообщил Ушаков, участники встречи также затронули предложения, которые Уиткофф привёз после переговоров в Осло. При этом помощник Путина отметил, что новых полезных идей для урегулирования в них было немного. Одним из главных препятствий для мирного соглашения остаётся территориальный вопрос. Москва требует вывода украинских войск со всей территории Донбасса, включая районы, которые российская армия не смогла захватить. Киев отвергает это требование.

В начале встречи Уиткофф также сообщил об освобождении 74-летнего гражданина США Стивена Хаббарда. Россия осудила его на шесть лет и десять месяцев колонии по обвинению в участии в вооружённом конфликте в качестве наёмника. Сам Хаббард и его родственники отвергали обвинения. Президент США Дональд Трамп назвал освобождение американца беспрецедентным и заявил, что Вашингтону не пришлось ничего предоставлять взамен.