Пьяного водителя трактора задержали на трассе в ЗКО

В Западно-Казахстанской области полицейские выявили водителя трактора, который управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Административные материалы направлены в суд.

Как сообщили в МВД, инцидент произошел около 23:00 на автодороге Чапаев — Жанакала — Сайхин. Во время рейда сотрудники батальона патрульной полиции остановили трактор, двигавшийся в темное время суток.

При проверке полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина вел себя соответствующим образом и не мог четко отвечать на вопросы. Им оказался 53-летний житель одного из районов области.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту нарушения оформлены административные материалы, которые передали в суд.