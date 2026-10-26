Пьяного водителя трактора задержали на трассе в ЗКО
53-летнего мужчину остановили для проверки во время ночного рейда, материалы дела направили в суд.
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В Западно-Казахстанской области полицейские выявили водителя трактора, который управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Административные материалы направлены в суд.
Как сообщили в МВД, инцидент произошел около 23:00 на автодороге Чапаев — Жанакала — Сайхин. Во время рейда сотрудники батальона патрульной полиции остановили трактор, двигавшийся в темное время суток.
При проверке полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина вел себя соответствующим образом и не мог четко отвечать на вопросы. Им оказался 53-летний житель одного из районов области.
Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту нарушения оформлены административные материалы, которые передали в суд.
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