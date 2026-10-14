Пьяный экскаваторщик без прав оставил дом без света в ВКО

В Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области 44-летний мужчина выпил, сел за рычаги экскаватора и оборвал электрический кабель на чужом участке. Хозяин остался без света. Выяснилось, что водить мужчина не имел права вообще, в 2025 году его лишили прав на семь лет. Теперь на него завели уголовное дело.

В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что на его участке повредили электрический кабель, и в доме пропал свет.

Полицейские быстро нашли виновника. Им оказался 44-летний водитель экскаватора. Освидетельствование показало у него легкую степень алкогольного опьянения.

По данным следствия, накануне вечером мужчина выпил, сел за руль экскаватора и начал маневрировать. Тяжелая техника задела линию электропередачи.

Когда полицейские проверили документы, всплыла еще одна деталь. Права на управление транспортом у мужчины забрали еще в 2025 году, сроком на семь лет. Запрет его, судя по всему, не остановил.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Похожая история недавно случилась в Павлодаре. Там снова поймали пьяным за рулем мужчину, у которого в октябре 2025 года забрали права на семь лет за то же нарушение.

В полиции напоминают, что пьяный за рулем любой техники опасен и для себя, и для окружающих, и за это может грозить уголовная ответственность.