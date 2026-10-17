Пятерых человек госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на оспу обезьян

В Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Они находятся под медицинским наблюдением.

По информации агентства «Интерфакс», в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что после получения информации о возможном случае заболевания специалисты незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование.

Также выдано предписание на проведение дезинфекции.

Ранее в Подмосковье госпитализировали пятерых человек, контактировавших с человеком, у которого подозревают оспу обезьян.