Пятерых человек госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на оспу обезьян
Специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование и выдали предписание о проведении дезинфекции.
17 Октября 2026, 11:12
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17 Октября 2026, 11:1217 Октября 2026, 11:12
124Фото: Интерфакс
В Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Они находятся под медицинским наблюдением.
По информации агентства «Интерфакс», в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что после получения информации о возможном случае заболевания специалисты незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование.
Также выдано предписание на проведение дезинфекции.
Ранее в Подмосковье госпитализировали пятерых человек, контактировавших с человеком, у которого подозревают оспу обезьян.
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