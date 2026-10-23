«Қазақстан халқына» профинансирует социальный проект в Темиртау
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В Темиртау появится детский сад, где малыши смогут не только играть и готовиться к школе, но и собирать роботов, проводить первые научные опыты и работать с глиной. А главное – дети с особенностями развития будут заниматься здесь вместе со сверстниками, передаёт BAQ.KZ.
Новый детский сад на 320 мест строят в микрорайоне 4А при поддержке фонда «Қазақстан халқына». Проект представили в преддверии Дня Республики.
Вместо обычных занятий – первые эксперименты
Будущим воспитанникам обещают образовательную среду, которая заметно отличается от привычного представления о детском саде.
Здесь оборудуют кабинет робототехники, STEM-пространство для экспериментов, художественную и гончарную мастерские. Появятся библиотека и даже зимний сад.
В обучении планируют использовать методику Монтессори и другие современные подходы к дошкольному образованию. Педагогов заранее подготовят к работе по новым программам.
Детский сад, где каждому найдётся место
Одна из главных особенностей проекта – инклюзивная среда.
В одних группах смогут заниматься дети с разными потребностями, в том числе с аутизмом, нарушениями слуха, зрения, речи и опорно-двигательного аппарата.
Для них оборудуют сенсорную комнату с сухими бассейнами и тактильными панелями, кабинеты логопеда и психолога. Предусмотрены также специальные тренажёры.
При этом идея проекта не только в создании комфортных условий для детей с особенностями развития. Организаторы хотят, чтобы все воспитанники с раннего возраста учились общаться, дружить и принимать различия друг друга.
На территории детского сада появятся 13 прогулочных площадок с навесами, спортивная и общая игровая зоны.
Когда откроют новый детсад
Место для строительства выбрали с учётом развития старой части Темиртау, где расположены крупные промышленные предприятия и появляются новые жилые дома.
Два социальных дома на 180 квартир уже заселены, ещё три многоэтажки на 270 квартир находятся в стадии строительства. Вместе с числом молодых семей растёт и потребность в дошкольных учреждениях.
Завершить строительство планируют в 2027 году.
Финансирование обеспечивает фонд «Қазақстан халқына». Ранее фонд направил на социальные проекты в Карагандинской области более 26,3 млрд тенге, в том числе на оснащение школ и создание спортивных площадок.
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