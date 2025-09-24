Рабочий погиб на ТЭЦ-2 в Павлодаре
Начато расследование.
Сегодня, 11:45
Фото: Freepik
23 сентября 2025 года на территории ТЭЦ-2 АО "Павлодарэнерго" произошёл трагический инцидент, передает BAQ.KZ.
Во время выполнения работ сотрудниками субподрядной организации ИП "Экибастуз" погиб рабочий — сварщик 4 разряда Темирханов М.Ж., 1992 года рождения. Об этом сообщили в департаменте Комитета государственной инспекции труда по Павлодарской области.
Начато расследование для установления всех обстоятельств.
