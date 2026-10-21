Рабочий погиб при обвале на шахте Донского ГОКа

21 Октября 2026, 15:45
АВТОР
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Иллюстративное фото. depositphotos 21 Октября 2026, 15:45
21 Октября 2026, 15:45
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Фото: Иллюстративное фото. depositphotos

На шахте Донского ГОКа в Актюбинской области погиб проходчик. Полиция возбудила уголовное дело, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в ERG, происшествие случилось 20 октября 2026 года во время работ по установке предохранительной крепи.

«Произошел вывал горной массы. В результате происшествия проходчик получил травму, несовместимую с жизнью», - сообщили в компании.

В ERG отметили, что о случившемся уведомили государственные органы, ведётся расследование. Руководство выразило соболезнования родным и близким погибшего. Компания окажет семье необходимую помощь.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при проведении горных или строительных работ, повлёкшего по неосторожности смерть человека.

«Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, повлёкших трагический случай», - сообщили в полиции.

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