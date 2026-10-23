Работа после 50: где в Казахстане ждут сотрудников старшего возраста

Найти работу после 50 лет бывает непросто. Работодатели нередко ищут молодых специалистов, а людям с многолетним опытом приходится заново выходить на рынок труда. В Казахстане для таких соискателей действует программа «Серебряный возраст». За девять месяцев 2026 года ее участниками стали 10,3 тысячи человек.

Кто может получить работу, какие профессии предлагают и куда обращаться за помощью, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Где чаще всего находят работу после 50 лет

По данным ведомства, больше всего участников проекта трудоустроили в Туркестанской области. Здесь работу получили 1 678 человек.

В Карагандинской области трудоустроили 1 093 человека, в Актюбинской 807, в Жамбылской 705.

Больше половины участников программы составляют женщины. Их доля достигла 54,7%, или 5 658 человек.

Еще одна особенность программы связана с сельской местностью. Из общего числа участников 6 324 человека, или 61%, проживают в селах.

Кем можно устроиться

Чаще всего казахстанцы старше 50 лет находят работу в сельском хозяйстве. На эту отрасль приходится 41% участников программы.

Еще 23% работают в сфере услуг, 7% в образовании.

Среди востребованных профессий Минтруда называет животноводов, санитаров, кассиров, продавцов, охранников, поваров, швей, администраторов, водителей и бухгалтеров.

Высшее образование для участия в программе не требуется.

По данным министерства, 78% участников имеют среднее образование, 18% получили среднее техническое и лишь 4% имеют высшее.

Кто может попасть в программу

«Серебряный возраст» действует в Казахстане с 2022 года. Он рассчитан на граждан старше 50 лет, которые еще не достигли пенсионного возраста и зарегистрированы в качестве безработных.

Рабочие места создают работодатели совместно с центрами трудовой мобильности.

Человек получает зарплату от работодателя, а государство в течение определенного периода компенсирует компании часть расходов на оплату его труда.

Продолжительность участия в программе составляет не более 36 месяцев.

Кто платит зарплату и сколько компенсирует государство

Размер зарплаты устанавливает работодатель. Работник получает ее в установленном порядке, а государство частично возмещает расходы на оплату труда.

В первый год бюджет покрывает 70% зарплаты, во второй год 65%, в третий 60%.

При этом сумма государственной субсидии ограничена 30 месячными расчетными показателями. В 2026 году максимальный размер составляет 129 750 теңге в месяц.

Это ограничение относится к субсидии работодателю, а не к максимальной зарплате работника.

Например, если человеку установили зарплату 150 тысяч теңге, в первый год государственная компенсация может составить 105 тысяч теңге. Остальную часть расходов несет работодатель.

Что происходит через три года

Программа рассчитана на временную поддержку трудоустройства, но предполагает дальнейшую постоянную работу.

По действующим правилам после завершения участия работодатель обязан предоставить человеку, который еще не достиг пенсионного возраста, постоянное рабочее место минимум на один год.

Если участник относится к предпенсионной возрастной категории, работодатель должен сохранить за ним постоянную работу до выхода на пенсию.

Это обязательство предусмотрено условиями участия работодателя в программе.

Как подать заявку

Обратиться за участием можно в карьерный центр по месту жительства. Там помогут разобраться с требованиями программы и подбором подходящего рабочего места.

Еще один вариант заключается в поиске вакансий на Электронной бирже труда Enbek.kz.

Для участия необходимо иметь статус зарегистрированного безработного и соответствовать возрастным требованиям проекта.

Само направление в программу не означает автоматического трудоустройства. Подходящая вакансия должна быть доступна, а кандидат должен соответствовать требованиям работодателя.

Поэтому начинать стоит с обращения в карьерный центр или проверки предложений на Enbek.kz, где можно узнать об имеющихся вакансиях для людей старше 50 лет.