Работали, но денег не видели: в СКО предприятие задолжало сотрудникам почти 49 млн тенге

В Северо-Казахстанской области 93 работника предприятия два месяца оставались без зарплаты. Общий долг работодателя достиг почти 49 млн тенге. Нарушение обнаружили трудовые инспекторы во время внеплановой проверки, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Речь идёт о ТОО «Москворецкое». По данным ведомства, предприятие задолжало сотрудникам зарплату за сентябрь и октябрь на общую сумму 48,8 млн тенге.

После проверки работодателю выдали предписание погасить задолженность и назначили административный штраф.

Как в Казахстане заставляют работодателей возвращать долги

При этом случай в Северо-Казахстанской области – не единственный. С начала года трудовые инспекторы по всей стране провели более 5,7 тысячи проверок.

В ходе проверок выявляли нарушения трудового законодательства, в том числе задержки заработной платы.

Чтобы сотрудники получили заработанные деньги, инспекторы совместно с работодателями утверждают графики погашения долгов. Затем следят за тем, чтобы предприятия соблюдали установленные сроки.

По информации министерства, благодаря этим мерам работодатели уже выплатили часть задолженности, восстановив права сотен работников.

При этом общую сумму погашенных долгов и количество предприятий, на которых обнаружили нарушения, в ведомстве не уточнили.

В Министерстве труда подчеркнули, что проверки продолжатся. Особое внимание инспекторы будут уделять своевременной выплате зарплат и соблюдению прав работников.