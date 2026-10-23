Работали за границей? Казахстанцам объяснили, как не потерять пенсионные выплаты

Казахстанцы, работающие в странах ЕАЭС, могут получать пенсию за трудовой стаж, заработанный за рубежом. Но для этого необходимо правильно оформить трудовые отношения. Устная договоренность с работодателем может обернуться проблемами при подтверждении стажа и назначении выплат.

Об этом напомнили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

В каких странах действует соглашение

С 1 января 2021 года действует соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся Евразийского экономического союза.

Оно распространяется на пять государств:

Казахстан;

Россию;

Беларусь;

Кыргызстан;

Армению.

Граждане этих стран могут работать на территории других государств ЕАЭС без разрешения на работу или патента.

При этом на них распространяются трудовые гарантии страны, в которой они работают.

По условиям соглашения каждое государство назначает пенсию за стаж, приобретенный на его территории после 1 января 2021 года.

Почему без договора можно потерять часть пенсии

Например, если казахстанец после 1 января 2021 года проработал пять лет в России, то при выполнении требований российского пенсионного законодательства он сможет претендовать на пенсию за этот период.

Но факт работы необходимо подтвердить документально.

Для этого нужен один из документов:

трудовой договор с работодателем;

договор гражданско-правового характера на оказание услуг.

Устная договоренность не дает работнику достаточной правовой защиты.

Без письменного договора работодатель может изменить условия труда, задержать зарплату или отрицать наличие трудовых отношений.

В дальнейшем отсутствие документов способно осложнить подтверждение стажа и оформление пенсии.

Кто должен платить пенсионные взносы

За официально трудоустроенных работников работодатели должны перечислять пенсионные или страховые взносы по законодательству страны трудоустройства.

Перед началом работы за границей стоит выяснить:

какой договор необходимо заключить;

как оформляются трудовые отношения;

требуется ли уведомлять государственные органы;

кто и в каком порядке перечисляет пенсионные взносы;

как впоследствии подтвердить период работы.

Правила могут отличаться в зависимости от страны.

Куда обращаться за пенсией

Если гражданин Казахстана работал в другой стране ЕАЭС после 1 января 2021 года, право на пенсию за этот период определяется по законодательству государства, где он трудился.

При назначении выплат учитываются пенсионный возраст, продолжительность стажа и другие условия, предусмотренные законами соответствующей страны.

Подать заявление и документы можно:

в компетентный орган страны ЕАЭС, где человек работал;

в ЕНПФ Казахстана.

В рамках соглашения ЕНПФ принимает и рассматривает документы, принимает решения о назначении либо отказе в назначении выплат в пределах своих полномочий, а также организует доставку пенсий, назначенных другими государствами ЕАЭС.

В Казахстане соглашение распространяется на выплаты из ЕНПФ за счет сформированных пенсионных накоплений при достижении пенсионного возраста либо установлении бессрочной инвалидности I или II группы.

Как подтвердить трудовой стаж

Порядок зависит от того, за какой период необходимо подтвердить работу.

Стаж с 1 января 1998 года

ЕНПФ предоставляет сведения на основании данных об уплате обязательных пенсионных взносов, содержащихся в информационной системе.

Стаж до 1998 года

Необходимо обращаться в территориальные подразделения Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

Перечень документов для оформления пенсии определяется законодательством государства, которое назначает выплаты.

Сколько иностранцев получают пенсии из Казахстана

С 1 января 2021 года по 30 сентября 2026 года ЕНПФ назначил выплаты 378 гражданам других государств ЕАЭС.

Получатели распределились следующим образом:

Россия: 306 человек получили выплаты по достижении пенсионного возраста, наследникам назначено 26 единовременных выплат.

Беларусь: 22 человека получили выплаты по возрасту, наследникам назначено 4 выплаты.

Армения: 11 человек получили выплаты по возрасту.

Кыргызстан: 4 человека получили выплаты по возрасту, наследникам назначено 5 выплат.

Всего за время действия соглашения выплаты получили 378 человек, включая наследников умерших участников пенсионной системы.

Сколько казахстанцев получили пенсии от других стран

За тот же период компетентные органы других государств ЕАЭС назначили пенсии 39 гражданам Казахстана.

Россия назначила 33 выплаты:

31 пенсию по старости;

1 пенсию по инвалидности;

1 пенсию по случаю потери кормильца.

Кыргызстан назначил 6 выплат:

3 пенсии по возрасту;

3 пенсии по случаю потери кормильца.

Таким образом, казахстанцы, официально работавшие в странах ЕАЭС после 1 января 2021 года, могут претендовать на пенсионные выплаты за приобретенный там стаж при соблюдении условий законодательства соответствующего государства.

Подробная информация об оформлении документов доступна на сайте ЕНПФ в разделе «Услуги».