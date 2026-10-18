Равные возможности и сила духа: как в Казахстане меняется жизнь людей с инвалидностью

Ежегодно в октябре в Казахстане отмечают День лиц с инвалидностью. Эта не только повод подвести итоги государственной поддержки, но и возможность задуматься о том, насколько комфортно и свободно люди с инвалидностью могут жить в обществе. Доступная городская среда, образование, трудоустройство, самостоятельность и участие в общественной жизни - всё это по-прежнему требует внимания. При этом в стране постепенно меняются подходы к социальной поддержке: всё большее значение приобретают не только пособия и услуги, но и создание условий для полноценной жизни каждого человека.

Сегодня поддержка людей с инвалидностью остаётся одним из важных направлений социальной политики Казахстана. Главная задача - не ограничивать человека диагнозом или физическими особенностями, а помогать ему реализовывать свои способности, получать образование, находить работу, заниматься спортом и самостоятельно принимать решения. Насколько успешно это получается, зависит не только от государственных программ, но и от качества инфраструктуры, доступности услуг и отношения общества.

Десятки тысяч детей и сотни тысяч взрослых: масштаб социальной задачи

По официальным данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане проживает около 760 тысяч людей с инвалидностью. Из них свыше 534 тысяч находятся в трудоспособном возрасте, а около 124 тысяч - дети до 18 лет. За этими цифрами - люди с разными потребностями, интересами и жизненными планами. Для одного человека главным вопросом может быть возможность беспрепятственно добраться до работы, для другого - получить подходящее техническое средство реабилитации, а для семьи с ребёнком с инвалидностью - найти доступные образовательные и медицинские услуги.

Поэтому социальная поддержка не должна ограничиваться выплатами. Не менее важны условия, в которых человек может учиться, работать, общаться, заниматься любимым делом и участвовать в жизни своего города или села. Возможность самостоятельно выйти из дома, воспользоваться общественным транспортом, попасть в поликлинику или устроиться на работу - такие же повседневные потребности, как и у любого другого гражданина. Особое внимание требуется людям трудоспособного возраста.

Наличие инвалидности не означает отсутствия профессиональных навыков или желания работать. Многие люди готовы получать новые знания, строить карьеру, открывать собственное дело и приносить пользу обществу. Но для этого необходимы доступные рабочие места, адаптированные условия труда и готовность работодателей оценивать прежде всего квалификацию человека.

Не менее важна поддержка детей. Доступность образования, возможность заниматься спортом и творчеством, общаться со сверстниками и развивать свои способности во многом определяют их дальнейшую самостоятельность. Чем раньше ребёнок получает необходимые условия для развития, тем больше у него возможностей раскрыть свой потенциал.

От очередей к самостоятельному выбору: как работает Портал социальных услуг

Одним из направлений модернизации системы поддержки стала цифровизация. Портал социальных услуг - aleumet.egov.kz - позволяет людям с инвалидностью выбирать поставщиков и заказывать необходимые технические средства реабилитации в электронном формате. Речь идёт о товарах и услугах, которые помогают человеку передвигаться, общаться и справляться с повседневными задачами. Среди них - кресла-коляски, слуховые аппараты, протезы и другие средства реабилитации.

Раньше получение таких средств во многом зависело от процедур государственных закупок и доступного ассортимента. Цифровой портал дал пользователям возможность самостоятельно выбирать поставщиков и сравнивать предлагаемые варианты. Такой подход позволяет сделать процесс более удобным и ориентированным на потребности конкретного человека. При этом сама возможность оформить заказ онлайн ещё не гарантирует, что человек получит подходящее средство без затруднений.

Важно, чтобы товары соответствовали его индивидуальным потребностям, поставки осуществлялись своевременно, а качество продукции отвечало установленным требованиям. Для человека, которому кресло-коляска или слуховой аппарат необходимы каждый день, задержка может означать серьёзные ограничения в передвижении, общении и повседневной жизни. Поэтому эффективность цифровых сервисов определяется не только наличием электронной платформы, но и тем, насколько удобно ею пользоваться, насколько широк выбор товаров и насколько качественно работают поставщики.

Другой важный вопрос - финансовая поддержка. Государство регулярно индексирует пособия по инвалидности, а также выплаты людям, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы. Для многих семей эти средства имеют большое значение, поскольку расходы могут включать покупку лекарств, оплату реабилитации, специального оборудования и услуг по уходу.

Однако денежные выплаты - лишь одна часть системы поддержки. Не менее важны доступность медицинской помощи, реабилитационных услуг, образования и социальной инфраструктуры. Чем лучше эти направления работают вместе, тем больше возможностей у человека вести самостоятельную жизнь.

Работа и собственное дело: почему важны равные возможности

Трудоустройство остаётся одним из ключевых условий социальной и экономической самостоятельности. Работа даёт не только доход, но и возможность профессионально развиваться, общаться с коллегами, приобретать новые навыки и чувствовать себя полноценным участником общественной жизни. В Казахстане предусмотрены меры содействия занятости людей с инвалидностью, в том числе квоты для работодателей. Также реализуются программы обучения и поддержки предпринимательства. Среди инструментов, которыми могут воспользоваться начинающие предприниматели, - программы обучения основам бизнеса и грантовой поддержки, включая проект «Бастау Бизнес».

Для человека, который хочет открыть собственное дело, такие возможности могут стать отправной точкой. Это может быть небольшая мастерская, интернет-магазин, услуги в сфере информационных технологий или другой проект, соответствующий его знаниям и интересам. Важно, чтобы доступ к обучению, финансированию и консультациям был реальным, а не только формально предусмотренным программами. При этом трудоустройство зависит не только от самого соискателя.

Работодателям также необходимо создавать подходящие условия: обеспечивать физическую доступность рабочего места, при необходимости адаптировать оборудование и рабочие процессы, предоставлять возможность гибкого графика там, где это возможно. Ещё одна проблема - стереотипы. Иногда работодатели заранее сомневаются, сможет ли человек с инвалидностью справляться с обязанностями, даже не оценив его образование, опыт и профессиональные качества. Такой подход лишает возможностей и самого соискателя, и компанию, которая могла бы получить квалифицированного сотрудника.

Инклюзивный рынок труда предполагает, что человека оценивают по его компетенциям, а необходимые условия создают с учётом конкретных потребностей. При этом инвалидность не должна автоматически становиться ни препятствием для трудоустройства, ни основанием для снижения профессиональных требований. Важны равные возможности, понятные критерии оценки и доступная рабочая среда.

Безбарьерная среда: почему одного пандуса недостаточно

Доступность инфраструктуры остаётся одним из самых заметных вопросов для людей с инвалидностью. Даже при наличии социальных услуг и финансовой поддержки человек может столкнуться с трудностями, если не способен самостоятельно выйти из дома, добраться до остановки или попасть в нужное учреждение. В Астане, Алматы и других городах Казахстана продолжается работа по адаптации общественных пространств, социальных объектов и транспорта. Устанавливаются пандусы и тактильная плитка, появляются звуковые и световые сигналы, предназначенные для людей с нарушениями зрения и слуха.

Однако доступная среда - это гораздо больше, чем отдельные элементы инфраструктуры. Пандус может быть установлен, но оказаться слишком крутым или упираться в препятствие. Плитка для людей с нарушениями зрения может заканчиваться перед лестницей или вести к объекту, которым невозможно воспользоваться. Вход в здание может быть оборудован правильно, но внутри не окажется лифта или доступного санитарного помещения.

Для человека, который передвигается на кресле-коляске, такие недостатки могут полностью перекрыть путь. Для человека с нарушением зрения важны непрерывные и правильно размещённые тактильные указатели. Людям с нарушениями слуха необходимы доступные способы получения информации, а пассажирам с ограниченной мобильностью - транспорт, в который можно безопасно попасть без посторонней помощи. Поэтому оценивать доступность нужно не по количеству установленных пандусов, а по тому, может ли человек самостоятельно пройти весь маршрут - от дома до нужного учреждения, магазина, учебного заведения или рабочего места.

В мониторинге общественных и социальных объектов участвуют группы, в состав которых входят и сами люди с инвалидностью. Их опыт позволяет выявлять проблемы, которые не всегда заметны при обычной проверке. Человек, ежедневно пользующийся креслом-коляской, может сразу указать на неудобный угол наклона пандуса или недостаточную ширину прохода. Человек с нарушением зрения обратит внимание на отсутствие тактильной разметки и другие препятствия.

Такой подход помогает перейти от формального выполнения требований к практической доступности. Ведь безбарьерная среда нужна не только людям с инвалидностью. Удобные тротуары, безопасные переходы, доступный транспорт и понятная навигация полезны пожилым людям, родителям с детскими колясками, людям после травм и всем, кому временно трудно передвигаться. Создание инклюзивной инфраструктуры — это не разовая установка оборудования, а постоянная работа по устранению барьеров. Она требует соблюдения стандартов при проектировании новых объектов, проверки уже существующих зданий и своевременного устранения выявленных недостатков.

Победы, которые вдохновляют: успехи казахстанских параспортсменов

Одним из ярких примеров возможностей людей с инвалидностью стали достижения казахстанских спортсменов. Их выступления на международных соревнованиях показывают, насколько важны профессиональная подготовка, поддержка тренеров, доступ к спортивной инфраструктуре и возможность регулярно заниматься любимым делом. Особое место занимает выступление сборной Казахстана на Паралимпийских играх в Париже в 2024 году. Казахстанские спортсмены завоевали девять медалей, продемонстрировав высокий уровень подготовки и добившись заметных результатов на мировой арене.

Среди победителей — Давид Дегтярев, завоевавший золотую медаль в пара пауэрлифтинге, и Акмарал Науатбек, ставшая чемпионкой в пара дзюдо. Их достижения стали важными событиями для казахстанского спорта и привлекли внимание к возможностям паралимпийского движения. Успехи спортсменов не возникают сами по себе. За каждой медалью стоят годы тренировок, работа специалистов, физическая и психологическая подготовка, а также необходимость преодолевать не только спортивные трудности, но и бытовые барьеры. Возможность регулярно посещать тренировки, пользоваться подходящими спортивными залами и получать квалифицированную медицинскую помощь имеет огромное значение.

Значительные результаты Казахстан демонстрирует и в зимних паралимпийских дисциплинах. Ербол Хамитов добился успехов в пара биатлоне и пара лыжных гонках, а его победы на международной арене привлекли внимание к развитию этих видов спорта в стране. Спортивные достижения важны не только с точки зрения медалей и рекордов. Они меняют представление общества о людях с инвалидностью, показывая их как профессионалов, которые ставят перед собой цели, упорно тренируются и добиваются результатов.

При этом развитие параспорта не должно ограничиваться подготовкой национальной сборной к крупным соревнованиям. Важно, чтобы дети и взрослые с инвалидностью могли заниматься физической активностью рядом с домом, находить секции по интересам и получать поддержку независимо от того, планируют ли они выступать на международном уровне. Доступный спорт — это и возможность укрепить здоровье, и способ расширить круг общения, развить самостоятельность и почувствовать себя частью команды. Чем больше таких возможностей, тем шире выбор у людей с инвалидностью.

От сочувствия к равному партнёрству: как меняется отношение общества

Изменения происходят не только в социальной политике и инфраструктуре, но и в общественном восприятии инвалидности. Постепенно становится очевидным, что человека нельзя сводить к его диагнозу или физическим особенностям. У каждого есть собственные интересы, способности, планы и представления о достойной жизни. Люди с инвалидностью работают в разных сферах, развивают бизнес, занимаются информационными технологиями, создают творческие проекты, участвуют в общественных инициативах и выступают за улучшение городской среды.

Они не только пользуются существующими услугами, но и сами предлагают решения, которые помогают сделать города и учреждения доступнее. Особенно важна возможность говорить о проблемах от первого лица. Когда решения принимаются без участия людей, для которых они предназначены, есть риск создать формально правильную, но неудобную систему. Поэтому мнение самих людей с инвалидностью должно учитываться при разработке социальных программ, проектировании зданий, организации транспорта и предоставлении государственных услуг.

Не менее важна повседневная коммуникация. Человеку с инвалидностью может понадобиться помощь, но это не означает, что её нужно навязывать. Корректнее сначала спросить, нужна ли поддержка и каким образом её лучше оказать. Уважение к самостоятельности и личному выбору - основа равноправного взаимодействия. Инклюзия также предполагает доступ к информации. Государственные сайты, образовательные материалы, общественные объявления и цифровые сервисы должны быть удобны для людей с различными потребностями.

Если необходимая информация размещена в формате, который невозможно прочитать с помощью специальных программ, или видеоматериал не сопровождается субтитрами, часть аудитории оказывается исключена из коммуникации. Преодоление таких барьеров требует не только финансирования, но и изменения подхода. Доступность должна учитываться с самого начала - при разработке сайта, организации мероприятия или строительстве здания, а не добавляться в качестве формального дополнения после завершения работы.

Что ещё предстоит сделать

Несмотря на развитие социальных программ, цифровых сервисов и доступной инфраструктуры, создание равных возможностей остаётся долгосрочной задачей. Наличие закона, пособия или специального оборудования само по себе не гарантирует, что человек сможет свободно пользоваться всеми общественными пространствами и услугами. Важно, чтобы социальная поддержка работала последовательно: технические средства реабилитации предоставлялись своевременно, медицинские и образовательные услуги были доступны, а меры содействия занятости приводили к реальным возможностям трудоустройства.

Не менее важно регулярно проверять качество инфраструктуры и устранять недостатки, на которые указывают сами граждане. При этом ответственность за развитие инклюзивной среды не лежит исключительно на государстве. Работодатели могут создавать доступные рабочие места, учебные заведения - адаптировать образовательный процесс, предприниматели - обеспечивать доступность своих объектов и услуг. А жители городов могут внимательнее относиться к потребностям окружающих и не создавать препятствий там, где их можно избежать.

День лиц с инвалидностью напоминает, что равные возможности складываются из множества повседневных решений. Это возможность без посторонней помощи попасть в нужное здание, получить образование, устроиться на работу, заниматься спортом, путешествовать и самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Главный показатель инклюзивного общества - не только количество программ и объектов, созданных для людей с инвалидностью, но и то, насколько свободно они могут выбирать свой путь. Казахстан продолжает развивать систему поддержки и доступную среду, и дальнейший прогресс будет зависеть от того, насколько последовательно эти изменения воплощаются в повседневной жизни.