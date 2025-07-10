В Казахстане пересмотрены подходы к оценке эффективности государственной поддержки промышленности. Теперь в методике оценки чётко прописаны понятия социального и экономического эффекта, а также установлен порядок расчёта результатов, передает BAQ.KZ.

Такие меры были приняты по предписанию Высшей аудиторской палаты (ВАП) после государственного аудита, проведённого осенью 2024 года. Проверка показала, что, несмотря на финансирование проектов с реальным эффектом, в методических документах отсутствовали чёткие критерии, по которым можно объективно оценить результативность вложений.

Особое внимание было уделено деятельности Фонда развития промышленности и АО "QazIndustry", использующего действующую методику оценки. По итогам аудита ВАП поручила Министерству промышленности и строительства устранить методологические пробелы.

В результате понятия "социального" и "экономического" эффекта были уточнены, а сам процесс оценки теперь привязан к целям государственных программ и стратегий.

Как отмечают в профильных ведомствах, эти изменения направлены на повышение прозрачности, подотчётности и реальной результативности инструментов государственной поддержки промышленности.