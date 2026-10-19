Реабилитация детей на дому, ортезы и технические средства: как обратиться за помощью в Казахстане

Родители детей с инвалидностью и взрослые, нуждающиеся в реабилитации, могут узнать о шести проектах Национального научного центра развития сферы социальной защиты. Среди них есть занятия на дому, предоставление технических средств реабилитации и индивидуальное изготовление ортезов, передает BAQ.KZ.

Информация размещена на сайте kazto.kz в разделе «Актуальные проекты». Часть программ уже работает, другие проходят апробацию или готовятся к запуску. Условия участия и доступность помощи зависят от конкретного проекта и региона.

Реабилитация детей с инвалидностью на дому

Проект QH рассчитан на детей с инвалидностью, которым по результатам оценки специалистов необходимы индивидуальные технические средства для реабилитации.

Оборудование подбирают с учетом состояния и потребностей ребенка, настраивают и предоставляют во временное бесплатное пользование.

Родителей обучают работе с ним, после чего занятия продолжаются дома. Специалисты следят за изменениями в состоянии ребенка и при необходимости корректируют программу.

По данным центра на 7 октября 2026 года, проект охватил 669 детей. Из них 414 завершили участие, еще 255 продолжали реабилитацию. Положительную динамику специалисты зафиксировали у 539 детей.

Проект действует в Павлодарской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях, области Абай и Шымкенте.

С 1 ноября запланировано расширение на Северо-Казахстанскую, Мангистаускую области и область Ұлытау. Перед обращением необходимо уточнить, начался ли прием участников в новом регионе.

Технические средства реабилитации можно получить во временное пользование

Еще один пилотный проект предусматривает предоставление отдельных технических средств реабилитации людям с инвалидностью на условиях бесплатного пользования с последующим возвратом.

Сначала специалисты оценивают потребности человека и подбирают подходящее средство. При необходимости оборудование проходит техническое обслуживание и ремонт. На время ремонта предусмотрена возможность предоставления замены.

После возврата и проверки средство может быть передано другому человеку.

Пилот проводится в Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской областях и Алматы.

На 7 октября участникам выдали 38 технических средств реабилитации. Еще 36 средств отремонтировали, специалисты провели 258 консультаций.

Логопеды и психологи могут сопровождать ребенка дистанционно

В Северо-Казахстанской области действует проект сопровождения детей с инвалидностью, получающих специальные социальные услуги на дому.

В работе участвуют профильные специалисты, в том числе логопеды, дефектологи, психологи и врачи-реабилитологи.

Для взаимодействия с семьями предусмотрена цифровая платформа FSM Social. Родители получают рекомендации, выполняют задания с ребенком и передают специалистам обратную связь.

При этом очные специальные социальные услуги сохраняются. Дистанционные консультации дополняют обычную работу с ребенком.

Проект пока действует в Северо-Казахстанской области. Условия участия необходимо уточнять в региональном филиале центра.

Как записать ребенка на реабилитацию после кохлеарной имплантации

Отдельная программа предусмотрена для детей с кохлеарными имплантами.

Она рассчитана на детей от рождения до 17 лет, прошедших 15-дневный очный курс слухоречевой реабилитации в условиях круглосуточного наблюдения.

После очного этапа занятия могут продолжаться дистанционно через FSM Social.

С детьми и родителями работают сурдопедагоги, логопеды, психологи и дефектологи. Специалисты проводят занятия по видеосвязи и дают рекомендации для домашних упражнений.

Для записи необходимо зайти на kazto.kz и открыть раздел «Деятельность», затем «Слухоречевая реабилитация» и «Запись на реабилитацию».

Там размещена отдельная анкета, в которой нужно указать сведения о ребенке и приложить необходимые документы.

По информации центра, сейчас слухоречевую реабилитацию проходят 16 детей. Доступность программы и порядок участия следует уточнять в соответствующем филиале.

Индивидуальные ортезы. Что известно о проекте

В Алматы на базе Национального научного центра создают лабораторию проектирования и изготовления индивидуальных ортезов.

Это специальные изделия, которые помогают поддерживать или фиксировать части тела, корректировать их положение и предупреждать развитие деформаций.

В числе запланированных изделий ортезы для нижних и верхних конечностей, ортопедические шлемы, шейные ортезы и корсеты Шено.

Предполагается, что изготовление будет проходить по индивидуальным параметрам пациента. Специалисты смогут проводить оценку состояния, 3D-сканирование, компьютерное моделирование, изготовление и последующую подгонку изделия.

На сайте центра указана возможность бесплатного получения индивидуального ортеза в рамках проекта до 31 декабря 2026 года.

При этом лаборатория находится на этапе подготовки к запуску. Поэтому наличие конкретного изделия, сроки его изготовления и возможность бесплатного получения необходимо уточнять у специалистов. Само обращение не означает, что ортез будет предоставлен.

Подбор оборудования с учетом потребностей человека

Шестой проект связан с апробацией новой методики определения потребности людей с инвалидностью в технических средствах реабилитации.

При оценке предполагается учитывать медицинские показания, двигательные возможности человека, его повседневную активность, условия проживания и индивидуальные потребности.

Для сложного оборудования предусмотрена оценка с участием специалистов разных направлений.

Цель апробации заключается в том, чтобы технические средства лучше соответствовали потребностям людей, которым они предназначены.

Медицинское решение при этом остается за врачебно-консультационной комиссией.

Поскольку речь идет об апробации методики, условия участия необходимо уточнять непосредственно в центре.

Как обратиться за консультацией

На сайте kazto.kz необходимо открыть раздел «Актуальные проекты» и выбрать интересующее направление.

На странице проекта можно ознакомиться с описанием, узнать, где он проводится, и найти форму обратной связи.

Для обращения нужно указать фамилию, имя, отчество и номер телефона, после чего отправить заявку.

Специалисты Национального научного центра разъяснят условия и дальнейший порядок действий.

Отправка формы обратной связи предназначена для получения консультации и не гарантирует зачисление в проект или предоставление оборудования.

Для слухоречевой реабилитации после кохлеарной имплантации предусмотрена отдельная анкета в соответствующем разделе сайта.

Куда обратиться, если остались вопросы

Получить дополнительную информацию можно через официальный сайт Национального научного центра развития сферы социальной защиты.

Головной офис центра находится в Алматы по адресу улица Желтоксан, 65.

Телефон для справок +7 (727) 339-11-56.

Электронная почта kazto@kazto.kz.

График работы с понедельника по пятницу, с 08:00 до 17:00.

Перед подачей заявки стоит проверить, действует ли выбранный проект в вашем регионе, кто может стать его участником и какие документы потребуются. Эти условия могут различаться в зависимости от программы.