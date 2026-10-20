Редкую речную выдру засняли в Чарынском национальном парке

Фотоловушка в Чарынском государственном национальном природном парке запечатлела среднеазиатскую речную выдру (Lutra lutra seistanica), занесенную в Красную книгу Казахстана.

Это редкое млекопитающее обитает преимущественно вдоль рек и других водоемов. Сохранение чистоты и естественного состояния водных экосистем играет важную роль в защите этого вида.

Полученные кадры помогут специалистам наблюдать за животным в естественной среде, изучать его распространение и совершенствовать меры по сохранению редкой выдры.