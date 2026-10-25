«Republic Day» и «Bereke Fest»: Жители Алматы активно покупают верхнюю одежду и обувь

В Алматы продолжаются республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», приуроченные ко Дню Республики Казахстан. С 17 по 27 октября жители города могут приобрести продовольственные и непродовольственные товары со скидками.

Наиболее активный период распродаж приходится на 23–27 октября. В участвующих торговых объектах цены на отдельные категории товаров снижены на 10–70%. В их числе социально значимые продукты питания, одежда, обувь, бытовая техника и товары для дома. Ассортимент и условия зависят от конкретного магазина.

Инициатива организована для поддержки отечественных производителей, повышения доступности товаров для населения и стимулирования внутренней торговли.

«В рамках республиканских акций торговые объекты предлагают покупателям широкий ассортимент товаров по сниженным ценам. Особенно востребованы такие предложения в период смены сезонов, когда жители обновляют гардероб и приобретают необходимые товары для дома. Для покупателей это возможность оптимизировать семейные расходы, а для предпринимателей — дополнительный стимул для увеличения покупательского потока, товарооборота и объёмов продаж», — отметил главный специалист отдела торговли управления предпринимательства и инвестиций Алматы Елнур Нурпеисов.

К кампании присоединились торгово-развлекательные центры и магазины одежды. В некоторых из них предусмотрены дополнительные скидки при приобретении нескольких вещей.

Как рассказала одна из продавцов алматинского торгового центра, в осенний период заметно возрастает интерес к теплой одежде и сезонной обуви.

«Сейчас покупатели активно интересуются куртками и зимней обувью. Также востребованы специальные предложения, позволяющие приобрести несколько товаров по более выгодной цене. Такие форматы особенно удобны для семей, которым необходимо подготовиться к холодному сезону и приобрести сразу несколько необходимых вещей», — рассказала она.

Скидки будут действовать до 27 октября включительно. Информацию о перечне участвующих товаров можно получить непосредственно в магазинах.