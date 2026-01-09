Родильный дом мирового уровня строят в Туркестане
В городе Туркестане ведётся строительство современного родильного дома на 80 койко-мест. Проект реализуется по заказу фонда социального корпоративного развития "Туркестан" при спонсорской поддержке фонда "Абу-Даби" (ОАЭ), передает BAQ.KZ.
Ход строительных работ проинспектировал аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Глава региона подчеркнул социальную значимость объекта и дал ответственным лицам конкретные поручения.
"Здоровье матери и ребёнка - наш приоритет. В регионе наблюдается высокий демографический рост, поэтому доступность качественных медицинских услуг крайне важна. Фасад здания должен соответствовать архитектурному облику Туркестана. Поручаю завершить строительство качественно и сдать объект в эксплуатацию в установленные сроки", — отметил аким области.
Общая стоимость проекта составляет 8,3 млрд тенге. Генеральным подрядчиком выступает ТОО "Эристайл Казахстан". Медицинский центр возводится на территории площадью 3,3 гектара, общая площадь одно- и двухэтажных зданий составит 17 288 квадратных метров.
Родильный дом будет включать четыре блока, отделение патологии беременности на 30 мест и послеродовое отделение на 50 мест. Все помещения планируется оснастить оборудованием, соответствующим современным мировым стандартам.
Строительство социально значимого объекта началось в 2025 году. В настоящее время на площадке задействованы 109 рабочих и 12 единиц специальной техники. Ввод родильного дома в эксплуатацию запланирован на август 2026 года.
