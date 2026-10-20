Родителям выставляли счета за право видеться с детьми: что выяснила прокуратура

В Казахстане выявили случаи, когда родители, добившиеся через суд права на общение с детьми, вынуждены были оплачивать услуги частных судебных исполнителей.

Хотя решения принимались в их пользу, с них взыскивали дополнительные расходы. После вмешательства прокуратуры троим жителям Шымкента вернули почти 250 тысяч теңге, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, нарушения выявили при проверке исполнения постановления Конституционного Суда, касающегося оплаты услуг частных судебных исполнителей.

Суд разрешил встречи с детьми, но возник вопрос оплаты

Речь идет о ситуациях, когда суд определяет порядок общения родителя с ребенком. Если решение приходится исполнять принудительно, к процессу привлекают частного судебного исполнителя.

При этом расходы за его работу в отдельных случаях возлагали на родителя, в пользу которого было вынесено судебное решение.

11 июня 2026 года Конституционный Суд принял нормативное постановление № 86-НП, в котором разъяснил правовую позицию по этому вопросу.

Суд указал на недопустимость необоснованных дополнительных расходов для родителя, в пользу которого принято решение об общении с ребенком. При исполнении таких решений должны соблюдаться права родителя и интересы ребенка.

Почти 250 тысяч теңге вернули родителям

В Шымкенте прокуратура выявила факты взыскания расходов с родителей, в пользу которых суды ранее определили порядок общения с детьми.

После прокурорского вмешательства трем гражданам возместили в общей сложности 249 750 теңге.

Аналогичные нарушения установили в Астане и Северо-Казахстанской области.

По протесту прокурора незаконное постановление отменили, а частного судебного исполнителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Нужно ли платить за исполнение решения суда

Позиция Конституционного Суда касается необоснованных дополнительных расходов, которые возлагают на родителя, добившегося судебного решения в свою пользу.

При этом постановление не устанавливает полного освобождения от любых расходов, связанных с принудительным исполнением судебных решений. В каждом случае значение имеют основания для начисления платы и обстоятельства исполнения.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что работа по восстановлению нарушенных прав граждан продолжается.

За девять месяцев 2026 года по результатам исполнения правовых позиций Конституционного Суда прокуратура восстановила права 917 граждан, внесла 130 актов прокурорского надзора и реагирования.

Гражданам возместили 1 883 045 теңге. Еще 18 человек восстановили на службе после увольнения за отсутствие на работе более трех часов.