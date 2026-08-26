Родственники погибших в Шардже казахстанок рассказали новые подробности

Родственники двух казахстанок, чьи тела ранее нашли в Шардже, рассказали новые подробности трагедии. По их словам, девушки около недели не выходили на связь, после чего семья узнала об обнаружении их тел. Погибшие — сестры 2004 и 2006 годов рождения. Они работали в Шардже и должны были вернуться в Казахстан в конце августа — начале сентября.

Мы искали их повсюду. Думали, возможно, они находятся в миграционной полиции. Но вчера нам сообщили, что найдены тела двух человек и что это наши младшие сёстры. Их убили, на телах имеются ножевые ранения. Также сказали, что подозреваемый задержан и он тоже из Казахстана, — рассказали родственники.

При этом информация о задержании подозреваемого и его гражданстве официально пока не подтверждена. Компетентные органы ОАЭ продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Родственники также пытаются решить вопрос доставки тел погибших в Казахстан. Они обратились в консульство Казахстана и направили официальное обращение через e-Otinish.

В МИД РК сообщили, что Генеральное консульство Казахстана в Дубае оказывает семье необходимую консульско-правовую помощь и взаимодействует с компетентными органами Эмиратов.

В интересах следствия дополнительная информация об обстоятельствах происшествия пока не разглашается, — отметили в ведомстве.

В МИД также подчеркнули, что поддерживают постоянную связь с семьями погибших и оказывают необходимую помощь в рамках своей компетенции.